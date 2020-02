SONDAGE

Quel sera l’avenir de Leo Messi?

Envoi de la demande …

© photo par DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

Audience pour de grandes occasions à San Siro pour le derby Inter-Milan. En fait, 75 817 spectateurs sont présents dans l’installation milanaise pour la stracittadina. La bonne tendance par rapport aux matchs de Serie A et surtout aux défis internes de l’équipe Nerazzurri se confirme.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Autres actualités

09.02 21:56 – Inter-Milan, salle comble à San Siro: 75 817 spectateurs

09.02 20:21 – Derby de Milan, Suazo: “Il y a du suspense, course sans favoris”

09.02 20:03 – Parma-Lazio 0-1, le compte rendu

09.02 19:24 – Derby de Milan, Helveg applaudit Milan: “Eriksen est un champion”

09.02 18:52 – Sorrentino fait ses débuts de bombardier en 2ème catégorie: but à la 90e minute

09.02 18:46 – Gênes, le concours des fans Preziosi: “Go away”

09.02 18:27 – Derby de Milan, Melli: “Conte excellent entraîneur et professionnel”

09.02 17:16 – Brescia-Udinese 1-1: le compte rendu

09.02 17:04 – Genoa-Cagliari 1-0: le compte rendu du match

09.02 16:59 – Napoli-Lecce 2-3, le compte rendu

09.02 16:42 – Milan Derby, Coco: “Je ne soutiens personne mais je crois en un grand match”

09.02 16:23 – Derby de Milan, Tassotti: “Match en soi, je jouerai à Milan ce soir”

09.02 16:15 – Record Gênes-Cagliari, 4 joueurs blessés en moins d’une heure

09.02 16:09 – Derby de Milan, Albertini: “Beau jeu. Scudetto? Défi à trois”

09.02 15:27 – Gênes-Cagliari, les blessures persécutent les Sardes: deux changements en 24 minutes

09.02 15:12 – Derby de Milan, Bonolis: “Sentiments positifs, KO de la Juve bien”

09.02 14:58 – Derby de Milan, Serginho: “Allez Milan ce soir. J’espère pour Ibrahimovic”

09.02 14:40 – SPAL-Sassuolo 1-2: le compte rendu du match

09.02 14:15 – Derby Di Milano, Salvini: “Milan gagne, comme quand j’ai fait ce vote”

09.02 14:01 – Derby de Milan, Moratti: “Quel match incroyable mon Inter au premier essai”

09.02 13:42 – Derby de Milan, San Siro à guichets fermés: plus de 75 000 spectateurs présents

09.02 13:27 – Derby de Milan, Gallinari: “Ibra a le leadership, Milan manquait”

09.02 13:13 – Milan Derby, Conc: “Ce soir, je serai à San Siro pour encourager Milan”

09.02 13:08 – Derby de Milan, Bartonova: “Les jeunes feront très bien en Italie”

09.02 12:54 – Derby de Milan, Baresi: “Je voudrais 40 ans de moins pour tous les rejouer”

09.02 12:45 – Derby de Milan, Bergomi: “Deux inoubliables. Van Basten le plus dur”

09.02 12:16 – Aujourd’hui à 18 Parme-Lazio, les joueurs d’Inzaghi appelés: Correa et Cataldi sont de retour

09.02 12:07 – Derby de Milan, Berlusconi: “Quand j’ai soigné l’entraîneur pour un 6-0”

09.02 11:57 – tmwNaples, Gattuso dissout les réserves: Maksimovic et Politano de 1 ‘

09.02 11:46 – De Carlo: “Derby, avantages et inconvénients de cet Inter”

1er étage

Des résultats surprenants, ceux qui ont émergé dans l’après-midi. Surtout, ce qui s’est passé à San Paolo: Napoli a été battu 2-3 à domicile par Lecce, et l’équipe napolitaine reste donc du bon côté du classement, pour symboliser la saison en cours très compliquée. Salento …