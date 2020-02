Inter Milan vs Milan LIVE Time, Channel, Where to watch Round 23 Serie A 2019-2020

Partidazo du pouvoir au pouvoir avec le Derby della Madonnina ce dimanche 9 février le 23e jour de la Serie A 2019-2020, quand il Inter Milan Cherchez à ajouter un nouveau triomphe qui les maintient dans la course au titre, ils savent qu’ils ne peuvent pas échouer, mais ils seront mesurés à Milan qui sera déterminé à “mettre le pied” à son rival en San Siro.

Heure et Inter Milan Channel vs Milan

Siège: Giuseppe Meazza Stadium, Milan, Italie

Heure: 20h45 depuis l’Italie. 13 h 45 depuis le Mexique et l’Amérique centrale. 14 h 45 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 16 h 45 depuis l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay.

Chaîne: ESPN au Mexique et en Amérique latine. ESPN + aux États-Unis.

Inter Milan vs Milan LIVE

L’image de Inter Milan Il a réalisé un bon tournoi en restant dans la course au titre, mais ils savent qu’ils ne peuvent pas échouer s’ils ne veulent pas prendre de retard. En 22 jours, ils totalisent 15 victoires, 6 nuls et ont à peine été battus une seule fois.

I Nerazzurri Cela vient d’une bonne victoire le jour dernier quand j’ai dû visiter l’Udinese, en les battant 0-2 avec un double Romelu Lukaku.

De son côté, le Milan Il a eu un tournoi irrégulier en se battant dans la cour du milieu, loin de la lutte pour le titre, mais avec des aspirations européennes, même si elles doivent également se presser. Ils ajoutent 9 victoires, 5 nuls et ont perdu 8 fois.

Il Diavolo vient d’un tirage amer le dernier jour quand ils ont reçu Hellas Verona dans un affrontement dans lequel Hakan Calhanoglu Il a réussi à égaliser un à 29, à 68 son rival s’est retrouvé avec 10, mais ils n’ont pas pu marquer pour conclure avec l’égalisation.

Les deux Inter Milan comme lui Milan Ils connaissent l’importance de ce jeu étant donné que les deux clubs ont pour mission de gagner et ainsi de faire un pas dans la lutte pour leurs objectifs; dans le tableau général on trouve I Nerazzurri en tant que sous-leader avec 51 points, tandis que Il Diavolo Il se classe huitième avec 32 unités dans le Série A. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Inter Milan vs Milan.

Inter Milan vs Milan LIVE Time, Channel, Where to watch Round 23 Serie A 2019-2020