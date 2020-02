Inter Milan vs Napoli LIVE Hora, Canal, Où regarder les demi-finales de la Coupe d’Italie 2019-2020

Partidazo de pouvoir pour pouvoir avoir ce mercredi 12 février en match aller des demi-finales de la Coupe d’Italie 2019-2020, quand il Inter Milan Cherchez à profiter de votre statut local pour profiler votre billet, mais le Napoli Il va essayer de sortir de la vie de sa dure visite à Stade Giuseppe Meazza.

Heure et Inter Milan Channel vs Napoli

Siège: Giuseppe Meazza Stadium, Milan, Italie

Heure: 20h45 depuis l’Italie. 13 h 45 depuis le Mexique et l’Amérique centrale. 14 h 45 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 16 h 45 depuis l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay. 11 h 45 PT / 14 h 45 HE aux États-Unis.

Chaîne: ESPN au Mexique et en Amérique latine. ESPN + aux États-Unis.

Inter Milan vs Napoli LIVE

L’image de Inter Milan accomplit une grande saison en Serie A où ils ont réussi à se placer en tant que leaders de la compétition, ceci après dimanche dernier, ils ont réalisé un grand Victoire 4-2 sur Milan avec des buts de Brozovic, Vecino, Vrij et Lukaku.

I Nerazzurri a obtenu son billet pour ces demi-finales de la Coupe en battant la Fiorentina 2-1 au dernier tour avec les annotations d’Antonio Candreva et Nicoló Barella.

De son côté, le Napoli C’est le revers de la médaille avec une saison désastreuse qui les fait combattre au bas du tableau loin de leurs objectifs. Ils viennent d’un coup dimanche dernier lorsqu’ils ont reçu le Lecce en étant battu 2-3.

Gli Azzurri a pris une pause de son mauvais moment, en quarts de finale de la Coupe quand ils ont réussi à battre la Lazio 1-0 avec un score solitaire de Lorenzo Insigne juste après 2 minutes.

Les deux Inter Milan comme lui Napoli Ils connaissent l’importance de ce match car les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de penser au classement, même si nous devons nous rappeler que dans cette phase il y a un aller-retour, donc le Inter vous devez sortir avec tout pour la victoire tout en Gli Azzurri va essayer de sauver, au moins, le tirage au sort en pensant à définir à la maison. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Inter Milan vs Napoli.

