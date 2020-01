Inter, Moïse comme Spinazzola: les tests physiques seront décisifs | marché

l’Inter elle a déménagé de façon décisive pour Victor Moses et dans le courant de la semaine prochaine, l’extérieur actuellement à Fenerbahce mais prêté par Chelsea pourrait arriver à Milan avec la formule du prêt avec droit de rachat. Cependant, selon ce que rapporte le Corriere dello Sport, ainsi que pour Spinazzola, dont l’achat à Rome a bondi dans l’échange avec Politano pour «difficulté» dans les tests athlétiques, des tests sportifs pour le feu vert à l’achat seront également indispensables pour l’extérieur nigérian (mais avec un passeport anglais).

Moïse, en faiti, vient d’une période d’inactivité avec la chemise Fenerbahce suite à deux blessures graves au fléchisseur de la jambe droite. Il y a trois clubs impliqués et il ne sera pas facile de convaincre le club turc de le libérer avec la possibilité de le voir revenir et il en va de même pour Chelsea. C’est pourquoi les diplomaties sont à l’œuvre et pourraient consentir à des tests physiques préventifs pour toute négociation.