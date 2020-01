Inter, Moïse s’approche: il demande à Fenerbahçe de le libérer

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

Avant Lecce-Inter la confirmation de Giuseppe Marotta sur la candidature de Victor Moses pour le rôle de janvier nouvelle entrée dans l’équipe Inter. Une ouverture importante résultant des contacts de ces derniers jours et d’une position prise par l’extérieur nigérian avec un passeport anglais, actuellement prêté à Fenerbahçe. Comme indiqué par Fcinternews.it, Moses a en effet officiellement demandé au club turc de le libérer pour rejoindre son ancien entraîneur Antonio Conte. Solution qui serait également appréciée par Fener, qui économiserait la moitié du salaire saisonnier de l’extérieur et, en cas de feu vert de la Fifa, la réinvestirait dans l’arrivée de Ricardo Rodriguez de Milan.

Avec Chelsea, propriétaire de la carte Moïse, le discours est déjà loin devant car après les griffes de Marcos Alonso, le succès de la négociation pour Olivier Giroud a assoupli les relations entre les deux clubs. Blues donc disponible pour prêter le joueur au Nerazzurri en prêt avec un droit de rachat fixé à 10 millions en juin. Le tout en descente donc, même si les évaluations sur la condition physique de Moïse seront fondamentales pour clore l’opération.

