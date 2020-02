Inter Mortgage the Ottavi, Eriksen et Lukaku prolongent les Ludogorets

RAZGRAD (BULGARIE). Allez du 8es de finale de la finale de la Ligue Europa à la Ludogorets Arena, leInter di Conte défie les hôtes qui ont récemment changé leur guide technique, en fait Vrba est assis sur le banc et a pris la place du Zhelyazkov exonéré.

LES CHOIX DES MISTERS

Chiffre d’affaires important pour les Nerazzurri, défendant l’espace à Ranocchia et D’Ambrosio aux côtés de Godin, la médiane confiée à Borja Valero avec Vecino et Eriksen à ses côtés. Couple d’attaque composé de Sanchez et Lautaro, tandis que sur les voies extérieures Conte s’appuie sur Moses et Biraghi. Des Bulgares qui confirment les choix la veille, en attaque Wanderson et Marcelinho en soutien à Swierczok, la médiane confiée à Anicet, avec Cauly et Dyakov complétant le département.

PETITE PREMIÈRE FOIS, SANCHEZ POLE

Script très clair dès les premières minutes, possession du ballon de l’Inter et hôtes en attente dans leur propre moitié de terrain. Des rythmes très bas et la première opportunité est enregistrée après 25 ‘avec une reprise de Biraghi rejetée par Iliev. La première partie du jeu est complètement terne, sans émotion particulière et inévitables filets blancs. Dans la seconde moitié, plus proactive et concrète, dans la grande action 50 ‘de Moïse à droite et croix déviée avec un talon par Sanchez, une balle qui s’imprime sur le poteau.

LE PREMIER DES CRISTIENS, BIS ROMELU

Les hommes de Conte tentent à nouveau à 63 ‘avec un tir dans le style d’Eriksen, Iliev vole du bout des doigts qui refuse le but au Danois. Les premiers changements puis à 71 ‘les invités passent: Lukaku s’incline pour Eriksen qui avec un droit de la limite cette fois ne laisse aucune place au gardien de but. Galvanisé par l’avantage, le nerazzurri touche le rappel à 73 ‘avec une croix sensationnelle frappée par un sauvage Eriksen qui cette fois avec son pied gauche, à partir de vingt-cinq mètres, doit se rendre au bois. Les Bulgares tentent de réagir, un forçage stérile qui n’inquiète pas l’arrière de l’Inter. En pleine récupération, les invités ont d’abord touché le rappel avec D’Ambrosio, qui a à peine raté le détour sur la rive de Godin, puis l’a trouvé avec un penalty accordé avec le VAR pour une touche de la main d’Anicet. De onze mètres, Lukaku signe les deux à zéro, un résultat qui permet au Nerazzurri de faire un pas presque décisif vers les huitièmes de finale.