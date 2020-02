Inter, Moses: «Les énergies du derby ne peuvent pas être une excuse: nous sommes déçus» | Autres ligues Italie

vainqueur MoïseLe milieu de terrain de l’Inter Milan s’est entretenu avec InterTV après la défaite contre Napoli: “Nous avons passé beaucoup de dimanche en termes d’énergies physiques et mentales, mais cela ne peut pas être une excuse. Nous sommes très déçus de cette défaite, mais nous ne devons pas perdre courage: nous devons gagner sur le chemin du retour Mon réglage dans le football italien n’est pas facile: c’est très tactique Il est important pour moi de me mettre au service de l’équipe et de mes coéquipiers Conte Il est l’un des meilleurs entraîneurs du monde: il a joué au football, il a beaucoup de passion. Je suis très heureux de travailler avec lui aussi après l’expérience à Chelsea. ”