Inter-Napoli 0-1 LIVE: la magie de Fabian Ruiz! À l’intérieur d’Eriksen et Sanchez | Primapagina

Le programme demi-finale de Coupe d’Italie. Ouvrir les danses Inter et Naples, qui à 20h45 face à San Siro (match retour le 5 mars): les deux équipes relèvent le défi avec des humeurs opposées, les Nerazzurri de Conte sont revenus du succès sensationnel du retour dans le derby tandis que les Azzurri de Gattuso ont été battus à domicile par Lecce dans le dernier tour de championnat.

STATISTIQUES ET PRÉCÉDENT – Défi numéro onze de la Coupe d’Italie entre l’Inter et Naples, l’équilibre sourit aux hôtes avec cinq victoires contre les deux invités (quatre nuls, dont deux se sont soldés par des pénalités avec un succès de chaque côté). Élargissant l’aperçu à toutes les compétitions, les nerazzurri ont remporté deux des derniers défis avec les bleus (une défaite), mais un chiffre va en faveur de Napoli: dans le seul match aller-retour de la Coupe d’Italie avec l’Inter, les demi-finales de la 1997, ce sont les Bleus qui passent le tour des tirs au but.

