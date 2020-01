Inter, Napoli veut Politano: accord entre les clubs, maintenant il s’agit du joueur | Primapagina

Un tournant pour l’avenir de Matteo Politano. l’attaquant Inter il est revenu à Milan après l’échec de l’échange avec Rome qui aurait inclus la carte de Leonardo Spinazzola, mais l’ex-joueur de Sassuolo ne restera pas dans le Nerazzurri. Il y a en fait un autre club qui fait pression pour la classe ’93 et ​​c’est le Naples qui place l’accélération finale.

ACCORD ENTRE CLUB – la Naples en fait, il a sondé le sol avec Inter l’accélération finale est survenue ces derniers jours et aujourd’hui. Le ds Guintoli en fait, il a élevé avec le club Nerazzurri, garantissant le transfert de la Politano pour un montant total de 25 millions d’euros retrouvant le total OK de l’Inter.

DEMAIN L’OFFRE AU JOUEUR – Demain comme appris de Calciomercato.com la Naples il s’entretiendra avec le joueur et son entourage pour tenter de trouver un cadre économique qui mette fin à l’accord. C’est prêt une offre avec un engagement encore plus élevé que celui garanti par Rome lors de la précédente négociation. Du joueur, il n’y a pas eu de non au transfert et le sentiment est qu’il peut être fermé rapidement.