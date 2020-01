Inter, nouvelles consultations à la recherche du coup Eriksen

SONDAGE

Que devrait faire Milan avec Piatek?

Les consultations à l’Inter continuent de trouver le profil idéal pour renforcer la ligne médiane. Le nom chaud, comme on le sait, est celui de Christian Eriksen, avec les contacts impliquant son agent qui semble destiné à se mettre à jour dans les prochaines heures avec un nouveau voyage milanais, et la négociation contextuelle avec Tottenham pour arriver à comprendre la possibilité d’anticiper la transaction à cette séance de marché. La demande sera de 20 millions, la moitié de la proposition que les Nerazzurri enverront à Levy, conscient que le président des Spurs, plus que tout autre élément, pousse à une conclusion positive de l’accord pour éviter les bains de sang bon marché en été. Et puis vers des évolutions, avec Eriksen dans les viseurs pour chercher un nouveau saut qualitatif dans la saison Nerazzurri.

