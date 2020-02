Inter obtient le maximum avec le moins d’effort: à leur retour, ils peuvent penser à la Juve | Primapagina

Le maximum (pour gagner et aussi clairement) avec le minimum (c’est-à-dire avec la contribution de seulement deux grands joueurs). L’Inter impose sa loi (2-0) lors d’un match mémorable en Bulgarie, atteignant pratiquement les huitièmes de finale de la Ligue Europa avec une semaine d’avance et montre le nouveau bijou de la maison Nerazzurri (Eriksen) et le diamant précieux (Lukaku), qui a atteint le 22e centre saisonnier.

Et si le Danois, au premier marquage nerazzurri, a non seulement marqué avec un but depuis le bord de la surface (71 ‘) mais, toujours de la même manière, il a frappé la barre transversale (73’) et, d’abord, a forcé le gardien Iliev à un écart de coin, Lukaku a marqué sur un penalty (à la troisième minute de temps de blessure) pour un ballon de main commis par Anicet dans la zone ouverte. Curieusement, mais pas tout à fait avec désinvolture, Eriksen et Lukaku ont été co-stars dans les deux occasions décisives. Le Belge car, sur une combinaison de Vecino à la hauteur d’une action patiente de l’Inter, il a fourni à Eriksen la balle de l’avantage, qui lui a pris beaucoup de son. L’ancien Tottenham a battu le corner dont le coup de onze mètres a été décerné avec une parabole très insidieuse.

Aujourd’hui, les deux constituent ensemble l’une des ressources prioritaires de l’Inter même si Conte a mis Eriksen derrière les pronostics, c’est-à-dire être le milieu de terrain offensif tel qu’il est, seulement après le 1-0. Avant Eriksen a joué le rôle de mezzala aux côtés de Borja Valero, avec Vecino du milieu à droite et Moses et Biraghi sur les côtés. Lautaro Martinez et Sanchez étaient les deux attaquants, tandis que devant Padelli (complètement inopérant) Ranocchia a fait le centre flanqué de Godin et D’Ambrosio. Sans cinq joueurs blessés (Sensi, Gagliardini, Esposito, Handanovic et Bastoni), avec deux propriétaires (Brozovic et Skriniar) laissés à Milan par précaution, De Vrij, Young, Lukaku, Barella et Candreva sur le banc, L’Inter a commencé lentement, alimentant la mauvaise suspicion que cette Ligue Europa se soucie beaucoup moins que la ligue. Faible allure, quelques erreurs de trop, un virage lent. Il n’y a que deux actions dignes de mention, toutes deux avec la même dynamique, toutes deux avec les mêmes interprètes, ou les deux externes: Moïse, à droite, avec croix Biraghi à gauche. À la première occasion, Biraghi a fait une conclusion maladroite et élevée. Dans la seconde, la volée était prête et spectaculaire. Le gardien de but des Ludogorets a sauvé en deux mi-temps.

L’Inter de la reprise, certainement stimulé par Conte, a commencé par une attitude définitive. Moïse est toujours allé à la croix basse et Sanchez, attaquant le deuxième poteau, a frappé le talon. Le ballon, légèrement dévié par Grigore, heurta le bois, puis entra dans le coin. Cela aurait pu être un épisode décisif, mais les joueurs de l’Inter ont dû attendre encore vingt minutes, c’est à ce moment-là qu’Eriksen est entré en action avec sa spécialité, c’est-à-dire le tir du bord. On dira – et à juste titre – qu’Eriksen a frappé en étant proche de la zone, où il devrait jouer en tant que milieu de terrain. Cependant, la contrepartie opposée s’applique également. Tout en agissant comme milieu de terrain, comme le voulait Conte, il a trouvé le temps et la mesure pour exercer son coup préféré. Bien sûr, Eriksen n’a ni le dynamisme de Barella ni la détermination de Vecino. Moins que jamais – même s’il l’a fait dans sa carrière – il peut être un milieu de terrain à la place de Brozovic. Il faut lui donner le temps de s’installer, de comprendre ce que Conte attend de lui, de trouver la taille des matchs et puis, à mon avis, il s’exprimera pour le footballeur qu’il est, c’est-à-dire un champion. En attendant, nous avons déjà vu quelque chose et pas seulement à Razgrad.

Conte a compris qu’il avait besoin du poids de Lukaku pour le mener (à partir de 64 ‘au lieu d’un peu positif Lautaro). Puis, après la tête, il a inséré Barella pour Moses et a changé le système de jeu: 4-3-1-2 ou la forme avec le milieu de terrain offensif, Eriksen, a essayé pendant moins de vingt minutes. Ludogorets, propriétaire du championnat bulgare, est une multinationale discrète qui ne tire cependant jamais au but. Il a probablement été influencé par l’absence de l’attaquant roumain Claudiu Keresu (un peu surprenant dans les tribunes), qui a jusqu’ici marqué seize buts. Les deux buts de la différence avec l’Inter sont tous là même si, après avoir tourné la mi-chemin, l’idée de déchirer une égalité a été tirée par l’entraîneur Vrba. Au lieu de cela, cela s’est terminé comme Inter pensait et voulait. Autrement dit, se qualifier sans avoir à gaspiller d’énergie la semaine prochaine, trois jours après le match avec la Juventus.

Ludogorets-Inter 0-2

marqueurs: 26 ‘s. Eriksen, 49 s. Lukaku (rig.)

aider: 26 ‘s. Lukaku

Ludogorets: Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Dyakov (de 22 ‘s. Badji), Anicet Abel, Cauly (de 45’ s. Biton); Marcelinho, Swierczok (Tchibota 30 ’s.t.), Wanderson.

Inter: Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Godin; Moses (à partir de 27 ‘s. Barella), Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi (à partir de 36’ s. Young); Sanchez, Lautaro (depuis 19 ans Lukaku).

ammonites: Lautaro (I), Grigore (L), Wanderson (L), Anicet Abel (L)

expulsés:

arbitre: Carlos Del Cerro Grande