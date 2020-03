Inter, pas de positif et mise en quarantaine: Eriksen et Lukaku quittent également l’Italie | Primapagina

Aucun des joueurs Inter testé positif pour le coronavirus et hier la période d’auto-isolement imposée aux joueurs par le club nerazzurri s’est terminée après la nouvelle de la positivité du coronavirus du défenseur Daniele Rugani Juventus (dernier adversaire plaqué).

Hier, ils sont partis en quittant l’Italie à la fois Marcelo Brozovic que Samir Handanovic, alors qu’aujourd’hui d’autres joueurs de l’Inter ont choisi de quitter Milan pour rejoindre leur famille. Pour le signaler, c’est la Gazzetta dello Sport Come qui souligne que les joueurs sont tous étrangers et inclut des noms importants comme ceux de Romelu Lukaku et Christian Eriksen qui ont également rejoint Ashley Young, Victor Moses et Diego Godin.

Le coup d’envoi des départs avait été donné hier par l’Inter, après que les joueurs venaient de passer les 15 jours d’isolement. Chacun poursuivra le plan de travail qui lui a été dicté par Antonio Conte et des formateurs directement à domicile. Pour eux, comme prévu pour les joueurs du Juventus (principalement Cristiano Ronaldo), la possibilité d’une nouvelle quarantaine lors de tout retour est également à vérifier.