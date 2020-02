Inter, Perisic est exposé: il veut rester au Bayern Munich. Mais les Allemands décrochent

De nombreux problèmes concernant l’avenir de l’attaquant Ivan Perisic.

Après la blessure à la cheville, le joueur essaie d’abord de revenir sur le terrain le plus rapidement possible, afin de participer à l’Euro 2020, mais il réfléchit également à ce qu’il faut faire pour la saison de compétition 2020-2021. Comme le rapporte fcinternews.it, en reprenant la TV allemande Sport1, la classe 89 aurait déjà exprimé le désir de rester au Bayern Munich, où il est arrivé d’Inter avec la formule du prêt avec droit de rachat, mais les Allemands ne semblent pas convaincus de le retenir pour l’année prochaine aussi.

C’est parce que le Bayern prévoit d’acheter Leroy Sané et Kai Havertz, pour laquelle une dépense de 200 millions d’euros est prévue, ainsi que l’embauche d’un défenseur central, avec Dayot Upamecano du RB RB en haut de la liste de souhaits. Évalué à 60 millions d’euros, le défenseur aurait du mal à investir 20 millions supplémentaires pour le rachat de Perisic.