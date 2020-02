Inter, peu d’objectifs et de critiques pour la fête d’anniversaire: le PSG réfléchit sur le rachat d’Icardi | Primapagina

L’avenir de Mauro Icardi reste à écrire: jusqu’à il y a quelques semaines, la rédemption de l’attaquant par le Paris Saint-Germain semblait évidente, compte tenu de l’excellent début de saison marqué par 14 buts en 18 matchs. Maintenant, cependant, le sort semble avoir disparu: au cours du dernier mois et demi, seuls deux buts sont survenus en neuf matchs..

DIFFICULTÉ – Une période négative, culminant avec les 90 minutes passées sur le banc lors du match à l’extérieur de la Ligue des champions à Dortmund. Difficultés manifestées également par le technicien Tuchel il y a quelques semaines, quand il a dû admettre: “Oui, je suis un peu inquiet car lui et les autres attaquants ne marquent pas à la première occasion. Mauro a du mal, peut-être qu’il pense un peu trop. Au début, il a beaucoup marqué, maintenant il manque un peu. ”

ENTRE PARTIES ET REMBOURSEMENT – Mais pas seulement les difficultés sur le terrain. Pour Icardi, maintenant, même les accusations après la fête d’anniversaire d’avant-hier: lui, Di Maria et Cavani, le célèbre, de nombreux coéquipiers et amis, les invités. Un vrai spectacle qui a duré jusqu’à l’aube, avec musique latine, bière et danse torse nu. Des scènes qui ont fait grand bruit en France, alimentant encore plus de rumeurs sur l’avenir de Mauro. Comme le rapporte Tuttosport ce matin, le rachat du PSG est désormais mis en doute. En tout cas, l’Inter compte collecter les 70 millions: si Icardi revient de Paris, il serait revendu de toute façon. À l’étranger ou la Juve «habituelle» …