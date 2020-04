Inter peut modifier le rachat de Sensi, pas de rabais pour Barella | .

Ce sera aussi un été de choix sur les rachats à Inter. En particulier, ceux sur les milieux de terrain sont essentiellement déjà faits: Stefano Sensi sera racheté et ne reviendra pas à Sassuolo comme on vous le dit depuis des mois sur Calciomercato.com, il n’y a jamais eu de doute. Le droit de rachat sera exercé pour 20 millions d’euros mais étant donné les excellentes relations entre les deux clubs et les nombreux jeunes intéressants pour les neroverdi, Inter et Sassuolo évalueront une formule de paiement étalée dans le temps ou pour inclure certains jeunes talents entre les prêts et les opérations similaires.

ÉTIREUSE SANS RADJA – Il n’est pas prévu d’aller inclure Radja Nainggolan dans le discours de Nicolò Barella pour lequel la deuxième tranche de 25 millions d’euros sera versée, valable pour l’obligation de remboursement à payer à Cagliari. Le président Giulini considère que de Ninja un thème distinct et son engagement de plus de 4 millions nécessite de la prudence, Cagliari sait que l’adieu du Radja est probable mais surtout veut la civière de 25 millions sans tout changer avec les autres joueurs, à moins de propositions intéressantes qui ne sont pas actuellement sur la table. Et l’Inter prépare son total de 45 millions pour deux milieux de terrain du présent et de l’avenir, également de l’équipe nationale.

Écoutez “Inter peut modifier l’échange de Sensi, pas de remises pour Barella” sur Spreaker.