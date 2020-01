Inter poker en coupe avec Cagliari. Spectacle de Lukaku à San Siro, match revanche Borja et Ranocchia

MILAN. L ‘Inter poker baisse au stade de San Siro contre Cagliari, match valable pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Italie, et attend désormais le vainqueur du défi qui affrontera la Fiorentina et l’Atalanta. Le protagoniste de la course était le Belge Romelu Lukaku, qui a marqué deux fois contre les Sardes.

Nerazzurri qui démarre très bien, après seulement 60 “à gauche de Lukaku se glisse dans le coin en bas à droite derrière Olsen. Le Belge est déchaîné et après 5 ‘il revient dans la région sarde, cette fois son gaucher est rejeté. Les Nerazzurri gardent bien le terrain et prennent très peu de risques, Cagliari peine à se rendre dangereux et risque à nouveau à 16 ‘sur le tir de Dimarco sur la passe décisive de Borja Valero. A 22 ‘, l’Espagnol démarre seul et avec un tir rapproché qui frappe la barre transversale à fond, sur la Fiorentina rejetée puis signe les deux à zéro. La première mi-temps se termine avec les Nerazzurri aux commandes. En seconde période, le trio à 49 ‘de l’Inter subit à nouveau Lukaku d’une tête pour se moquer d’Olsen dans la petite surface. Gloire également à Ranocchia qui abandonne le poker pour son équipe dans les années 80 avec une déviation aérienne de l’assistance de Biraghi de quelques pas. Auparavant, le sceau d’Oliva, qui avait partiellement rouvert le jeu sur l’aide au talon de Cerri. Le défi se termine donc à quatre contre un, maintenant l’Inter attend le vainqueur entre Fiorentina et Atalanta.

