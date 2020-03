Inter, portes fermées devraient être un must. La sagesse de Marotta est rare

Prémisse: nous le répétons maintenant, tous les jours, jusqu’à ce que l’urgence du coronavirus soit stabilisée. Jusqu’à ce que les chiffres cessent de monter. Qui se soucie du championnat dans un pays toujours à la merci de l’épidémie, de l’augmentation vertigineuse des régions infectées (1 577) et affectées (14 à ce jour) ou l’autre club. Ici, la question est terriblement incertaine et donc la programmation, dans un monde articulé sur les droits TV et les contrats milliardaires, est pratiquement impossible. Le gouvernement, les ministères et les régions ont plusieurs choses plus importantes à faire que de résoudre les désaccords et les passés que quelqu’un ne digère toujours pas autour du ballon. D’où la nécessité de déléguer les ligues compétentes, dans l’espoir que des solutions seront trouvées sur la petite planète du football pour aller de l’avant sans rien changer. Ou presque. Nous voulons croire que, dans un état d’alarme et de psychose, en plaçant un sens absolu de responsabilité au centre, il peut y avoir convergence.

Nah. Tous contre tous, des mots tacites, des pas sautés de sensations, de la confusion partout, un choc des pouvoirs, une incapacité totale à agir dans le droit et le respect d’autrui. L’Inter est inévitablement le plus touché. Et puisque, après tant de cirque, la parole d’un conseiller de Ligue qu’il est Beppe Marotta semble avoir du poids, la décision appropriée sur la décision initiale qui avait contredit la suivante, est finalement arrivée. Rare est la sagesse et la prévoyance du directeur général du club Nerazzurri. Rendez-vous tous à Rome, sans exception, dans la sérénité et avec la bonne patience, pour redonner du sens au calendrier de la Serie A, en un instant dépouillé de ses critères et principes. Le scénario italien connaît une période de difficultés énormes. Mercredi à Rome, assurez-vous que le sourire de nombreux Italiens, le football, puisse s’échapper de la meilleure façon possible, débarrassé de l’obsession et de la folie de la foule qui malheureusement – assez sérieusement – ne peut pas regarder au-delà du football lui-même.