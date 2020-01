Inter prudence. Si Spinazzola saute, l’assaut de Victor Moses est prêt

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

L’Inter ne veut pas être trouvé non préparé dans l’éventualité de nouveaux (et jusqu’à présent imprévus) mésaventures dans les négociations avec la Roma pour l’échange Matteo Politano-Leonardo Spinazzola. Selon Sky Sport, dans l’éventualité où l’opération pour amener Spinazzola à la cour d’Antonio Conte devrait sauter, le Nerazzurri porterait le coup à Victor Moses, Prêt de Fenerbahce de Chelsea que Conte a formé et apprécié dans son expérience londonienne.

L’intense journée de marché d’Inter n’est pas encore terminée. Selon les rapports de Sky Sport, en effet, le Nerazzurri ad sport Giuseppe Marotta est actuellement en train de dîner avec l’agent de Christian Eriksen dans le but de poursuivre la négociation et d’essayer de clore …