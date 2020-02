Inter Sampdoria

Dimanche prochain à Giuseppe Meazza à 20h45, le Inter et la Sampdoria le 25e jour de la série A.

22/02/2020

À 20:49

CET

SPORT.es

Il Inter Il veut être réuni avec la victoire dans le match correspondant à la vingt-cinquième journée après avoir subi une défaite contre le Latium dans le match précédent pour un résultat de 2-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 16 des 24 matchs disputés à ce jour en Serie A avec un total de 49 buts en faveur et 22 contre.

De son côté, le Sampdoria subi une perte Fiorentina lors du dernier match (1-5), de sorte qu’une victoire contre Inter Cela l’aiderait à améliorer sa carrière dans le tournoi.

Concernant la performance en tant que local, le Inter Il a gagné sept fois, a été battu une fois et a tiré quatre fois en 12 matchs, ce qui montre qu’il perd des points dans son fief, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en sa faveur. En tant que visiteur, le Sampdoria Il a un bilan de trois victoires, sept défaites et un nul en 11 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent des manques dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements à la maison de Inter et les résultats sont trois défaites et six nuls en faveur de l’équipe à domicile. De même, il est remarquable la séquence des sections locales, qui ont remporté deux matchs consécutifs à domicile contre le Sampdoria. La dernière fois que ces équipes se sont rencontrées en compétition, c’était en septembre 2019 et le match s’est terminé avec un résultat de 1-3 pour les locaux.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la série A, nous pouvons voir que l’équipe locale a un avantage de 31 points sur la Sampdoria. L’équipe de Antonio Conte Il se classe troisième avec 54 points dans le casier. De son côté, le Sampdoria Il compte 23 points et occupe la dix-septième position du classement.