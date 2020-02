Inter, Skriniar: «L’aile? Portez-le une fierté. Je fais de mon mieux pour ces couleurs. Le derby? Course difficile »| Serie A

Le défenseur de Nerazzurri a été interviewé par Inter TV Milan Skriniar a commenté la victoire Udinese: “Un match très difficile. Ce peloton est toujours très lourd, ce n’est jamais facile. En première mi-temps nous étions un peu coincés, puis en seconde mi-temps tout s’est mieux passé: nous avons déverrouillé la course et nous avons gagné. Dans les 45 premiers ‘nous avons pris trop de redémarrages: on savait que l’Udinese jouerait comme ça “.

LA BANDE – “Le brassard? C’était une fierté pour moi. J’étais content, mais la façon de jouer ne change pas: j’essaie de donner le meilleur de moi-même pour cette équipe et ces couleurs. Nous devons bien nous préparer pour le derby: un match difficile nous attend, mais nous devons faire de notre mieux. ”