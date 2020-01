Inter sur Moses, Lampard: “Giroud pourrait partir”

Après l’accord presque nuancé avec les Roms pour l’échange Spinazzola–Politano, la direction Nerazzurri, par précaution, s’intéresse à une ancienne et bienvenue connaissance d’Antonio Conte, ou Victor Moses. L’outsider nigérian est actuellement prêté à Fenerbahce et, comme le rapporte Sky Sport,Inter serait disposé à retirer le joueur avec la même formule, au lieu de payer 10 millions d’euros, le prix communiqué par le club londonien pour la vente finale.

La classe des années 90 serait un excellent élément pour la formation de compter, qui l’a formé pendant deux ans, le relançant dans la première équipe après la période difficile avec Mourinho.

Olivier Giroud se rapproche

En plus des étrangers, l’Inter en recherche un bon renforcement à l’avant, à alterner avec le super tandem Lautaro–Lukakuet Olivier Giroud est le nom le plus accrédité des derniers jours. Marotta et aide Je travaille depuis l’ouverture de la session d’hiver pour amener l’attaquant français au Nerazzurri Milan.

Selon inter-news.it, la négociation avec le joueur est bien engagée, grâce aussi à la volonté de ce dernier de réduire son engagement afin d’atterrir à Milan, mais il y a d’abord pour résoudre le problème lié à Politano qui, en raison de de la condition physique incertaine de Spinazzola, il pourrait rester à l’Inter. Cependant, le sentiment est que la négociation se poursuivra et que Conte aura une autre bombardier afin de reprendre le leader du classement.