Inter, un grand ex: ‘Lukaku? Les 80 millions sont justifiés, Icardi a joué pour lui-même ‘| marché

Aldo Serena, ancien attaquant de laInter, parle de Mauro Icardi et Romelu Lukaku au Corriere dello Sport: “Conte ne pouvait pas se référer à Icardi, qui est un grand finisseur, mais il n’est pas un guide, il ne traîne pas ses coéquipiers. Icardi joue pour lui-même, Lukaku pour les autres. Lukaku? Conte le voulait pour tout le monde les coûts, maintenant la raison est claire. Il a d’excellentes compétences techniques et physiques, il est généreux et altruiste. Surtout: c’est un guide. Je ne suis pas surpris qu’il se porte bien, les 80 millions payés par l’Inter sont justifiés ”