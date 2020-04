“Inter? Une équipe solide, c’est un honneur. Mais je veux rester”

L’axe Milan-Barcelone en été pourrait être très chargé:

de Lautaro Martinez, objectif maintenant

connu du blaugrana au rêve Messi

pour leInter, en passant par les opérations

plus simple à classer, comme celui qu’il pourrait apporter Arthur en noir et bleu. Le milieu de terrain

Brésilien del Barceloneen fait c’est

a été approché à plusieurs reprises par Inter comme une contrepartie possible

à la grande opération Lautaro. Le jeune brésilien est intervenu dans la

microphones de la Gazzetta dello Sport,

où il ne pouvait pas se tortiller avec la question sur l’Inter et sur compter.

Pour l’instant des portes closes, mais qui sait à l’avenir

Un intérêt celui deInter qui fascine Arthur,

qui a dit qu’il était ravi de recevoir l’appréciation et l’intérêt de

d’un club noble comme celui de Zhang, mais que son avenir reste Barcelone.

“C’est une source de fierté pour tout joueur qui

votre nom est associé à celui d’un club aussi important

reconnu dans le monde entier comme Inter, un club avec un grand entraîneur

et une rose impressionnante. Cela dit, bien que les pensées que j’ai dans ma tête maintenant

Je ne suis que pour Barcelone: ​​je me sens très bien en équipe et en

ville et continuer sincèrement à me voir vêtue de blaugrana pour beaucoup plus

années “

Le milieu de terrain brésilien remercie l’Inter mais ferme

les portes: il veut rester à Barcelone. À l’avenir et peut-être à partir de juin prochain

mais tout pourrait changer: les portes du marché ne s’arrêtent jamais.