Inter, Zhang: «Avec Conte, l’équipe a fait de grands progrès» | Serie A

Steven Zhang, président deInter, Il a également parlé à la BBC des progrès de l’équipe avec Antonio Conte: “Pendant la saison en cours, il est difficile de faire le bilan, il y a des moments positifs et d’autres négatifs. C’est normal, c’est ce qui passionne les fans. Nous faisons de grands pas en avant par rapport au passé, notre coach et notre équipe font un travail énorme, est là pour tout voir. Nos fans et même nos adversaires ont remarqué que notre club grandit et se renforce. Je ne crains pas que les matchs à huis clos affectent les performances de l’équipe. La seule chose qui m’inquiète, c’est la santé publique et la préservation des personnes des risques potentiels liés à la participation à des événements sportifs avec de nombreux spectateurs “.