Inter, Zhang explose: «Dal Pino, vous êtes le plus grand clown: vous devez avoir honte» | Primapagina

Steven Zhang se déchaîne. Le président de l’Inter choisit Instagram pour montrer toute sa déception face aux décisions de la Ligue suite aux reports des deux derniers matches contre la Sampdoria et la Juventus. Avec une histoire sur le réseau social bien connu, Zhang a attaqué le président de la Ligue de football Dal Pino sans demi-mesure: «Changez les dates et placez toujours la santé publique en deuxième position. Tu es probablement le plus gros et le pire clown que j’aie jamais vu. 24 heures, 48 ​​heures, sept jours, et quoi d’autre? Que vas-tu faire maintenant? Parlez-vous maintenant de valeurs sportives et d’une concurrence loyale? Et si nous ne protégeons pas nos athlètes et nos entraîneurs et leur demandons de jouer 24 heures sur 24 pendant une semaine sans jamais s’arrêter? Oui, je parle de toi. Le président de notre ligue, Paolo Dal Pino. Honte à vous. Il est temps pour vous de vous lever et de prendre vos responsabilités. C’est ce que nous faisons en 2020. Tout le monde dans le monde, que vous soyez un joueur de l’Inter ou de la Juventus, soyez prudent! C’est la chose la plus importante pour vous, pour vos familles et pour notre société! “.