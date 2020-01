“Interdiction Frattese-Afro? Nous n’irons pas au stade, parce que …”

FRATTAMAGGIORE (NA). L’interdiction des non-résidents dans la municipalité de Frattamaggiore a déclenché le tollé dans la maison noire, contre Afro Napoli cela risque d’être un match pour quelques amis proches.

DÉCISION PÉNALISANT

À nos microphones le Club Nerostellato il a clarifié sa position de manière claire et décisive, la décision du préfet est considérée comme très pénalisante: “Pour nous, c’était une nouvelle incroyable, une absurdité de la part de ceux qui ont le pouvoir de la loi de leur côté. De cette façon, ils tuent le football et le sport en Campanie – ils ont statué – nous n’avons rien contre Afro Napoli, également parce que nos adversaires n’ont pas de véritable base de fans et donc nous considérons cette interdiction pénalisant fortement pour nous. Malheureusement, de telles situations ne sont pas bonnes pour notre football, nous sommes désolés et en signe de protestation, nous n’irons pas au stade demain. Ce n’est pas une décision prise à la légère, et nous n’avons rien contre la société frattaise, mais nous voulons donner un signal à nos institutions “.

TARIF NOIR

Pas de problème au match aller, les supporters noirs présentent régulièrement: “Nous faisons beaucoup de sacrifices, le club frattais en premier lieu auquel nous voulons montrer notre solidarité. À l’heure actuelle, il ne s’agit plus de football, nous avons le plus grand respect pour l’application des lois, mais des raisons plausibles doivent être données pour imposer une telle décision. C’est vraiment surréaliste, s’ils veulent que le football soit entre les mains de 3-4 clubs, ils le disent clairement, nous le ferons bien. Au nom de nombreux supporters de Frantesi, proches ou lointains, comme l’a souligné le président du Nerostellato Club – Orazio Vitale – j’annonce que demain nous n’entrerons pas dans le stade en signe de solidarité envers ceux qui ne pourront pas bénéficier de ce privilège. Nous représentons une grande ville, toujours hospitalière, nous avons toujours été contre la violence et nous ne pouvons accepter une telle décision “.