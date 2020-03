Intérêt élevé dans le Ferran Torres de Valence

Crédit photo: .

Ferran Torres de Valence est un centre d’attention en Espagne, avec de nombreux clubs cherchant à obtenir ses services. L’intérêt de la Premier League pourrait-il répondre à ses besoins ou choisira-t-il de rester en Espagne?

Intérêt élevé à Ferran Torres

Forme solide

L’ailier espagnol Torres, 20 ans, a été sublime pour Valence. Cela n’est pas passé inaperçu, plusieurs équipes ayant suivi ses progrès au cours des derniers mois. Il a également été nominé pour le Golden Boy Award la saison dernière.

Le jeune a été une star fréquente pour le club de La Liga. Il a également été sélectionné pour l’équipe nationale espagnole au niveau U21. Sa valeur marchande a connu une augmentation drastique depuis qu’il a commencé à jouer un rôle vital dans le départ de Valence 11. Un temps décent de temps de jeu européen et national a joué un rôle dans le grand développement du joueur, lui donnant une expérience inestimable à un si jeune âge. Ayant gravi les échelons de leur jeunesse, il semble probable que toute tentative d’arracher le joueur du club serait une décision audacieuse de la part de n’importe quelle équipe.

Des équipes prêtes à bondir

Selon Luke Augustus du Daily Mail, de nombreux clubs de plus gros calibre sont prêts à bondir pour Torres cet été. Liverpool, qui a récemment subi deux pertes de choc au rebond, a cherché à trouver des renforts créatifs pour ses trois joueurs fiables et à étendre ses options offensives au sommet. Barcelone et le Real Madrid se sont affrontés tous les deux après avoir manifesté leur intérêt pour Torres.

Un déménagement à Barcelone aurait été favorisé par le joueur. Liverpool devrait intensifier considérablement son jeu pour convaincre Ferran Torres de passer de Valence à Merseyside. Sa clause de libération serait d’environ 87 millions de livres sterling – un prix élevé quel que soit l’acheteur.

