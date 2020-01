Intermania: Conte est pressé, Moïse joue moins que Spinazzola | Primapagina

De freinage. L’Inter a fait match nul pour la quatrième fois lors de ses six derniers matches de championnat. À Lecce, où elle n’était pas allée au-delà de 1-1 aussi Juventus. Maintenant échappé à +4 sur le nerazzurri grâce à la victoire contre Parme, qui avait plutôt arraché un point à San Siro. Le capitaine Handanovic et ses compagnons seront probablement dépassé à la deuxième place du classement par la Lazio, qui n’a pas encore rattrapé le match à domicile contre Hellas Verona.

La crainte est qu’ils soient les premiers symptômes de l’hibernation hivernale habituelle dans laquelle l’équipe tombe durant cette période maudite de la saison. Evidemment la présence sur le banc d’une figure charismatique comme celle d’Antonio Conte est un antidote qui ne suffit pas à lui seul. Le marché de janvier d’une part, il donne la possibilité de revitaliser la rose avec de nouvelles greffes, d’autre part, il risque de supprimer les stimuli d’un autre élément. En ce sens, ils sont exemplaires les cas de Vecino et Politano.

Pour ce dernier, l’échange avec la Roma pour Spinazzola a été sauté, six ans après l’affaire nuancée avec la Juve entre Vucinic et Guarin. Maintenant, l’Inter renverse un autre étranger de plusieurs problèmes physiques: Victor Moses, qui a trois ans de plus et qui au cours des deux dernières saisons a joué moins que l’ancien latéral arrière de la Juventus (1754 contre 1931 minutes). Conte veut gagner immédiatement, mais la hâte est un mauvais conseiller. Le premier renfort est Ashley Young, 34 ans. Un de plus que Giroud, un autre but pour les Nerazzurri. Discours séparé pour Eriksen (né en 1992): un coup dur pour l’immédiat, mais aussi pour le moyen à long terme.