Intermania, de Messi aux larmes d’Icardi avec la Juventus: le plan pour Lautaro | .

La plus belle défaite de l’histoire de l’Inter. Il y a dix ans, Mourinho a couru avec son index levé vers le ciel sous l’eau de pluie du système d’irrigation du Camp Nou. Le Nerazzurri a perdu 1-0 à Barcelone, se qualifiant pour la finale de la Ligue des champions, a ensuite gagné contre le Bayern Munich à Madrid grâce à deux buts de Milito. Il reste 10 à 30 minutes pour L’astuce de Busquets qui a coûté l’expulsion de Thiago Motta, le capitaine Zanetti et les compagnons étaient les protagonistes d’une résistance héroïque en défense, percée uniquement par Piqué à cinq minutes du quatre-vingt-dix. Merci aussi aux défilés de Julio Cesar, en particulier sur Messi.

Maintenant, la puce argentine est revenue au pouvoir, appelant son compatriote Lautaro Martinez avec lui au Barça. Qui ne peut évidemment pas rester indifférent à un tel tribunal, mais en même temps ne veut pas forcer sa main à quitter Milan, où il va très bien. Les Inter tentent de résister, mais ils savent que le boulon seul ne suffit pas. Comme à l’occasion du retour 3-1 du match aller à San Siro il y a dix ans, nous devons riposter. Pour cela les dirigeants maintiennent en vie les contacts avec l’agent du Taureau, poursuivant la négociation pour l’armer d’un nouvel accord.

Lautaro est sous contrat jusqu’en juin 2023 avec un engagement de 3 millions d’euros net par an et une clause de résiliation valable uniquement pour l’étranger à partir de 111 millions d’euros. Un chiffre qui, de nos jours, même pas un grand club comme Barcelone ne peut se permettre de payer en espèces en un seul versement. Par conséquent, un accord avec Inter sera nécessaire, ce qui donnera le feu vert à la vente uniquement en présence de conditions favorables. Comme cela est arrivé à son époque avec Ibrahimovic, qui est allé au Barça pour 50 millions d’euros plus la carte d’Eto’o. De tous les noms qui sont sortis comme homologues techniques possibles, au milieu du terrain à Arthur je préfèrerais Vidal, un point de Conte moins jeune mais aussi moins cher. Pour ensuite financer au moins en partie les agressions de deux jeunes talents italiens tels que Tonali et Chiesa, déjà dans le collimateur de la Juventus.

En parlant du derby de l’Italie, l’Inter a touché le 28 avril il y a deux ans un autre grand exploit en dix contre onze. Mais la Juve a renversé le résultat à la fin avec Cuadrado et Higuain, faisant éclater Icardi en larmes, sur le banc après avoir été remplacé par Santon décidé par spalletti. Puis l’équipe de Allegri il a remporté le Scudetto et le Nerazzurri toujours qualifiés en Ligue des champions grâce au retour 3-2 lors de la dernière journée du championnat lors de l’affrontement direct avec la Lazio à Rome, où l’objectif de Vecino qui avait été expulsé contre les bianconeri à San Siro. Mauro appartient toujours à l’Inter et est toujours dans le collimateur de la Juventus, mais c’est une autre histoire …