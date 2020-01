Intermania: Lautaro expulsé, Ronaldo non. Si Conte parlait comme Sarri … | Primapagina

Un autre freinage. L’Inter ne dépasse pas 1-1 avec Cagliari et fait match nul pour la cinquième fois lors des sept derniers matches de championnat. Monter à -3 depuis la Juve, défaite à Naples. Plus que sur les champions italiens, les Nerazzurri doivent faire la course par eux-mêmes. Le deuxième tour a commencé avec deux nuls et 4 points de moins que les deux victoires aller. S’il avait battu Lecce et Cagliari, l’Inter serait désormais seul en tête.

Pour revenir au match d’hier, il faut faire une prémisse. Handanovic a raison: ce n’est pas la faute de l’arbitre si l’Inter n’a pas gagné. Mais Manganiello a été le pire sur le terrain. Pas pour un épisode particulier, mais pour une direction de course avec un critère inégal. Les mêmes types d’interventions ont été sifflés d’un côté et non de l’autre, donc au final le nombre de fautes est pair (10-10). Sans carte pour les joueurs de Cagliari et 6 pour l’Inter: un pour Lukaku et deux pour Lautaro.

L’attaquant argentin est accusé d’avoir perdu la tête. C’est vrai, mais c’est une réaction humainement compréhensible. Parce qu’il a souffert en silence des fautes qui n’ont pas été sifflées tout au long du match et à la fin sa colère réprimée a explosé. Parfois, lorsque des injustices sont subies, il est juste de se rebeller contre l’autorité, même au nez dur. Comment Cristiano Ronaldo à la fin de Napoli-Juve. Avoué pour des protestations après une faute très douteuse, le Portugais a envoyé l’arbitre dans ce pays, qui a fait semblant de ne pas le voir et ne l’a pas expulsé. CR7 sera donc sur le terrain lors du prochain match de championnat contre la Fiorentina. Contrairement à Lautaro, qui ratera le déplacement à Udine par disqualification et probablement aussi le derby avec Milan. Deux poids et deux mesures.

Même risque pour Conte, qui a déjà remarqué la différence entre Turin et Milan. L’ancien entraîneur de l’Italie n’est jamais satisfait et n’accepte pas d’autre résultat que la victoire: c’est sa force. Jusqu’à présent dans cette ligue, il n’a perdu que contre la Juve. Imaginez ce qui se serait passé s’il avait utilisé les mêmes mots prononcés par Sarri après le KO hier soir à Naples: “Si je dois vraiment perdre, au moins ici je suis content pour ces gars auquel je suis et resterai pour toujours attaché “.