International vs Université catholique du Chili | Matías Dituro, de dormir dans les aéroports avec le CNI pour être un grand champion du Chili Copa Libertadores

“J’ai découvert mes débuts dans le bus en route vers le stade”, avoue-t-il. Matías Dituro. Commencer une carrière professionnelle dans le football n’est pas facile. Être persévérant et discipliné est essentiel pour progresser et gagner une place dans l’équipe; cependant, c’est plus compliqué lorsque la position recherchée est celle d’archer. Ce n’était pas simple, mais il y a quelque chose que le gardien de but du U catholique (qui face à International aujourd’hui) est clair que cela valait la peine de chaque expérience, comme celle qu’il avait eu il y a 10 ans, quand il a joué pour le CNI.

«Au Pérou, je n’avais qu’un an; J’étais plus petit et je n’avais pas réalisé beaucoup de choses, je voulais juste m’arrêter. Dix ans plus tard, je suis dans une ligue très organisée, dans un pays qui m’a très bien accueilli et où mon fils est né. J’ai également traversé la Bolivie. Le football y est très difficile. Il y a des différences climatiques dans chaque endroit où je suis allé jouer; C’était difficile mais j’ai beaucoup appris », a-t-il déclaré. Dituro à Depor.

Les premiers pas de Matías Dituro

Comment se déroule la carrière de Dituro Et qu’est-ce qui l’a amené au Pérou? Le gardien de but né en Argentine savait qu’il devait chercher ses propres opportunités pour se faire un nom dans ce sport. Il est arrivé à Lima pour 22 ans, dans le but d’ajouter Collège national d’Iquitos (CNI), équipe péruvienne avec laquelle, malgré la précarité qui s’est produite, il a appris à tirer le meilleur de lui-même à chaque match.

“Je me souviens de tout mon passage CNI et j’étais vraiment heureux là-bas. Nous avons fait un grand tournoi, nous nous sommes fait des amis et avons eu des milliers d’anecdotes … Des heures et des heures d’attente pour arriver à Iquitos, après les matchs, dormir dans les aéroports et découvrir mes débuts dans le bus en route vers le stade ”, se souvient-il. gardien de but que cet après-midi a pour mission d’arrêter notre compatriote, Paolo Guerrero.

Cependant, si son séjour au Pérou était nécessaire, pour assumer la responsabilité d’être un joueur professionnel compétitif, sa formation était en charge de nombreux entraîneurs, parmi lesquels il se souvient Beñat San José, un fort tempérament espagnol avec une voix de commande, qui non seulement l’a guidé, mais lui a donné la confiance nécessaire pour prendre un risque et passer à l’étape suivante.

«Tous les entraîneurs qui m’ont dirigé ont laissé une marque, mais il y en a un dont je me souviens d’une manière spéciale, Beñat San José. Il m’a dirigé à Antofagasta, Bolivar (avec qui nous avons été deux fois champions) et U. Católica (avec qui j’ai également été champion). Cela m’a beaucoup marqué, car cela m’a donné toute sa confiance dès le premier club et c’était très important pour moi », se souvient Dituro.

Matías Dituro a été considéré comme le meilleur gardien de but du championnat chilien en 2018. (Photo: Agences)

Le football ne se termine pas dans l’arc

Au fil des années, les techniques et les enseignements tirés de chaque formation lui ont permis de Dituro trouver son propre style, celui qui fait de lui le détenteur incontesté du Catholic U. Ce n’était pas facile, même s’il savait assimiler les compétences des grands attaquants pour en faire partie.

«Sur le plan international, j’admire Ederson Moraes, gardien de Manchester City. C’est un footballeur froid, très bon jeu de pieds et attaquant. C’est un athlète très complet! J’aime aussi le gameplay de Ter Stegen, gardien de but de Barcelone. De l’Argentine, je respecte beaucoup Marchesin, le gardien de Porto et Willy Caballero », a-t-il expliqué.

La Copa Libertadores commence aujourd’hui avec le début de 12 équipes, dont Université catholique et inter de Porto Alegre. Le groupe qui les a touchés n’est pas simple, car ils doivent affronter Gremio et América de Cali pour la passe en huitièmes de finale. Cependant, le simple fait d’être dans ce tournoi est déjà un rêve devenu réalité et plus encore pour un enfant qui voulait simplement vivre en frappant une balle.

“Enfant, je voulais jouer au football toute la journée, je pouvais être en avant et même en défense, mais à 14 ans je suis allé au but”, se souvient-il. Matthias, aujourd’hui de 32 ans. Il sait que sa carrière ne s’arrête pas s’il quitte le tribunal; oui, il voit encore sa retraite loin. «Il reste beaucoup, mais je sais que quand je passerai, je serai toujours lié au football de toute façon. Je sais que ce sera comme ça. Pendant ce temps, j’apprécie le présent, celui où j’ai beaucoup de protagoniste et quoi de mieux que chez les Libérateurs », a-t-il déclaré très heureux de cette nouvelle étape de sa carrière professionnelle, face à Guerrero au Brésil.

