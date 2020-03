Interruption du football suscite des inquiétudes | Vital Football

Avec le hiatus actuel du football, alors que tout le monde se concentre sur ce qui est le plus important dans la vie, l’annonce de jeudi que le match national anglais était maintenant suspendu Jusqu’au 30 avril au moins, cela n’a probablement pas surpris les fans qui ont suivi de près l’actualité.

Ce n’est pas seulement le match anglais qui a été durement touché, les matchs européens et les matches de Ligue des Champions ont également naturellement souffert, comme le match Barcelone-Napoli qui était prévu pour créneau horaire de ce mercredi et cela a laissé les fans se tortiller les pouces.

Cotes de Ligue des Champions, ainsi que tous les paris sportifs, ont naturellement souffert des matchs actuellement reportés, mais pour ceux qui aiment essayer de jouer raisonnablement sur le marché pour un peu de plaisir, il existe évidemment des alternatives pour vous aider à vous occuper. Lorsque les matchs reviendront, les utilisateurs avides du marché verront sans aucun doute de nombreuses bonnes cotes et offres alors que les entreprises cherchent à rattraper leur retard.

Alors que des matchs comme Barcelone contre Naples sont tombés au bord de la route pour le moment, de nombreux clubs étudient d’autres façons de divertir les fans avec des compétitions en ligne, tout en soutenant des organisations caritatives et en couvrant leurs propres résultats financiers avec des efforts de collecte de fonds.

Alors que les salaires des joueurs et les frais de transfert peuvent souvent faire les gros titres, les clubs doivent aider à protéger les travailleurs invisibles qui rendent les clubs possibles et, clairement, avec les revenus et les revenus de la journée qui sont touchés, il y a des clubs qui vont sévèrement lutter ce front – donc ces initiatives doivent être applaudies.

Il y aura aussi ceux qui tourneront leurs pensées vers le côté Esports en pleine croissance du jeu, avec de nombreux clubs utilisant maintenant leur propre équipe de joueurs virtuels pour les tournois et les compétitions étant donné la croissance de cette industrie particulière au cours des dernières années.

Le football revenir, la seule question est de savoir quand, et jusque-là, il s’agit simplement d’être raisonnable, de suivre les conseils dont nous sommes tous conscients et de veiller à ce que vous et les vôtres vous gardiez en sécurité.