Interview d’isolement: Benjamin Pavard dit qu’il est surpris d’avoir joué les troisièmes minutes pour le Bayern cette saison

Cela fait maintenant 4 semaines que le Bayern Munich a disputé un match de football pour la dernière fois avec une victoire 2-0 du derby bavarois sur Augsbourg le 8 mars avant que la pandémie COVID-19 ne suspende le football indéfiniment à travers le monde. Bien que la Sabener Strasse, ainsi que la plupart des installations de formation des autres clubs, soit temporairement fermée, l’équipe du Bayern est restée occupée avec des régiments d’entraînement individuels et à domicile et une cyber-formation. Le magazine du club du Bayern, 51 ans, a récemment rencontré Benjamin Pavard pour entendre ses réflexions sur cette période de quarantaine et comment il gère tout (FCBayern.com).

Alors que la plupart des autres joueurs de l’équipe sont actuellement isolés avec leurs proches, les membres de leur famille et / ou leurs proches, Pavard est seul à son domicile à Munich. Il a admis que la situation était difficile pour lui, mais il fait toujours ce qu’il peut pour garder le moral:

Ma situation est mitigée. Je suis seul à la maison ici à Munich. Mes parents devaient se rendre à la fin du mois de mars pour le match contre l’Eintracht Francfort et mon anniversaire quelques jours plus tard. Heureusement, nous pouvons au moins nous voir sur les appels vidéo de nos jours. Ma famille se porte bien dans les circonstances. Je n’ai pas de frères et sœurs, et être si éloigné dans cette situation compliquée n’est pas idéal.

S’entraîner sans le reste de l’équipe et sans les physios est un gros ajustement que tous les joueurs ont dû faire pendant cette période difficile. Bien qu’il ait une multitude de ressources pour s’entraîner chez lui, Pavard admet que ce n’est pas exactement la même chose que l’atmosphère et le sentiment d’unité des séances d’entraînement normales ne peuvent pas être reproduits pendant un entraînement isolé:

Nous avons des plans spécifiques. Après le petit-déjeuner, l’entraînement avec l’équipe par vidéo a généralement lieu à 11 h pendant une heure et demie. J’ai ma propre salle de gym à la maison et une piscine, donc je peux faire des séances supplémentaires moi-même. Et je suis souvent dans le jardin à faire quelque chose avec le ballon. Sans les conseils fiables de nos physios, toute la situation est plus difficile – et pas si agréable, car l’esprit d’équipe manque. Dans un moment comme celui-ci, vous vous rendez compte à quel point nous sommes bien soignés au FC Bayern. Les physios rendent les choses si faciles pour nous, joueurs. Voici donc un merci à notre personnel médical de la Säbener Straße – vous êtes extrêmement important.

La cyberformation a même eu des invités surprises:

Derrière Manuel Neuer et Joshua Kimmich, Pavard a joué le troisième plus grand nombre de minutes pour le Bayern cette saison. Quand il a rejoint le VfB Stuttgart, l’objectif était de déménager dans un plus grand club où il pourrait continuer à se développer et à devenir un joueur de première classe, mais il ne pensait pas qu’il jouerait autant qu’il a comme départ préféré. Arrière droit. L’international français a fait un total de 34 apparitions dans toutes les compétitions, dont la majorité ont été commencées à l’arrière droit. Il a également ajouté deux buts et trois passes décisives en Bundesliga et deux passes décisives en Ligue des champions. Pavard n’arrive toujours pas à croire qu’il est troisième en quelques minutes derrière Neuer et Kimmich, même si ses performances parlent d’elles-mêmes:

Si quelqu’un m’avait dit cela en été, j’aurais secoué la tête avec incrédulité. Mais je m’étais préparé pour ce transfert au FC Bayern et j’ai senti dès le premier jour que je pouvais fondamentalement développer mon jeu ici. Je suis encore loin de la fin de mon voyage. Je cherche toujours à m’améliorer. Ce n’est pas une phrase vide. Peu importe comment un match se termine, je me demande après le coup de sifflet final: qu’est-ce que j’ai fait de mal? Que puis-je faire de mieux la prochaine fois? C’est ma motivation. Je m’analyse toujours après chaque match.

Photo par Alex Grimm / Bongarts / .

Pour l’avenir, Pavard espère que chacun prendra soin de lui et des autres. L’union, pense-t-il, est ce qui va permettre à tout le monde de traverser cette période difficile et de remettre tout le monde sur le terrain. Il veut que le Bayern reprenne exactement là où il s’était arrêté, de manière gagnante:

[I hope] Que les gens prennent soin d’eux-mêmes pendant cette période unique et écoutent ce que les experts en santé conseillent. Nous ne pouvons tout contrôler que si nous restons tous ensemble. J’espère que nous nous reverrons tous bientôt dans le stade. Et pour nous en tant qu’équipe, j’espère que dès que le football reprendra, nous gagnerons, gagnerons, gagnerons. Il n’y a pas d’autre moyen au FC Bayern.

Photo par Roland Krivec / DeFodi Images via .