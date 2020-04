INTERVIEW VIDÉO – Canovi au RdC: “Récupération du football? Arrêtez la fausse moralité. Sur le prochain marché …”

NAPLES. Point de référence pour les agents de la FIFA italienne, lo Studio Canovi et dans ce cas l’avocat Dario Canovi représente une véritable mémoire historique du secteur. L’avocat romain était en fait le premier en Italie à gérer un transfert, c’était dans les années 1980 et Canovi était à l’époque le premier avocat fiduciaire AIC.

L’HISTOIRE

la Studio Canovi pendant de nombreuses années, il a été poursuivi par papa Dario, pris en charge par les enfants Alessandro et Simone, puis en janvier 2020 est née l’agence des procureurs sportifs ReCanovi, qui comprend l’ancien commentateur Christian Recalcati, Matteo Canovi (neveu de Dario ed), avec l’avocat Federica Gramatica, Alessandro Canovi et Dario Canovi qui apparaissent comme consultants. Au fil des ans, les Canovi ont aidé des joueurs du calibre de Lorieri, Sensini, Nela, Falcao, Cerezo, Nesta, Di Biagio et Conti, mais en général les opérations dans lesquelles il y a leur patte sont incalculables.

Ph Alessandro Canovi

LE POINT DE CANOVI

Notre équipe éditoriale a donc réalisé Alessandro Canovi d’analyser la situation du football italien au moment du Coronavirus, y compris la reprise des activités, les indications pour l’avenir, quelques flèches et forcément le marché des transferts. Parmi les assistants les plus récents, nous mentionnons ex Inter, Barcelone et PSG, Thiago Motta, tandis qu’au niveau des opérations, nous mentionnons par exemple le passage de Marcio Amoroso de l’Udinese à Parme et celui de Nakamura de Reggina au Celtic.