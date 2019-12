Intimidateur plat? Abraham avait Alderweireld, Mourinho perplexe

Date de publication: Mardi 24 décembre 2019 1:41

L'un des aspects les plus exaspérants du sport britannique en général, mais du football anglais en particulier, est le désir de mettre en garde les performances d'un jeune joueur, peu importe à quel point ces discours de pub sont absurdes ou myopes. Prenez Harry Kane comme une merveille d'une saison après sa troisième ou quatrième campagne de 20 buts, ou la clause classique visant actuellement Tammy Abraham: "mais peut-il le faire contre les meilleurs?"

Tammy Abraham n'a peut-être pas marqué ou aidé à La victoire de Chelsea 2-0 contre les Spurs dimanche, mais Toby Alderweireld a découvert à quel point le jeune de 22 ans est bon.

Peu de gens auraient pensé – compte tenu de l'histoire récente des attaquants des Bleus et de leur interdiction de transfert – qu'après 17 matches de Premier League, le tireur d'élite de Chelsea aurait marqué 11 buts. Peut-être encore moins auraient-ils pensé que cet homme serait Abraham.

Un scénario plus probable aurait été que le produit de l'académie commence la saison, ait du mal à avoir un impact et que Chelsea revienne aux bottes sûres mais frustrantes d'Olivier Giroud, ou au style franc-tireur de Michy Bathshuayi. Pourtant, malgré la forme excellente et quelque peu surprenante d’Abraham devant le but, il reste un astérisque conjectural à côté de son décompte:

«Aucun but contre les« Big Six »

Alderweireld venait de signer un nouveau contrat, après avoir été convaincu de rester dans le nord de Londres par le biais de Mourinho «Moins drainant» dimanche, lors de sa rencontre avec le frappeur polyvalent de Chelsea. Et il se sentait probablement comme s'il venait d'avoir Pochettino dos à dos séances de formation sur l'énergie au moment où Abraham en eut fini avec lui.

L'attaquant de Chelsea est la combinaison cauchemardesque d'un défenseur des deux hommes en compétition pour sa place dans l'alignement de départ. Il a le rythme et la capacité de finition de Batshuayi, et le toucher, la connaissance de la position et l'expertise de Giroud. Tout aussi bon avec le ballon à ses pieds que pour le contrôler sur sa poitrine ou le faire taper pour les coureurs pressants toujours prêts, Mason Mount et Willian. Le dernier a remporté les applaudissements pour l'après-midi stellaire de Chelsea au Tottenham Hotspur Stadium, mais aurait été perdu sans l'impact de leur homme cible.

Abraham a remporté six de ses huit duels aériens avec Alderweireld, mais plus impressionnant encore était sa capacité à tirer le Belge hors de position à volonté et à laisser de l'espace pour le mont à pied de flotte et Willian derrière. Chelsea a créé des occasions comme celle-ci à trois reprises au cours de la première demi-heure, alors Alderweireld a abandonné et a donné du temps et de l'espace à Abraham; l'attaquant l'a utilisé pour lancer une délicieuse balle au-dessus de la tête du Belge à Mount, qui aurait dû faire mieux.

C’est à ce moment qu’Alderweireld s’est tourné vers Mourinho sur la ligne de touche et a haussé les épaules, légèrement mais perceptible, en levant les mains, comme pour dire: «avons-nous un plan C?»

Bien que Mourinho n'ait pas répondu, il aurait tout aussi bien pu répondre avec la même attitude «f *** sait», car Abraham a continué à traîner le défenseur maintenant mentalement et physiquement assommé partout dans la seconde moitié. Et telle est la totalité frappante d'Abraham, il est difficile de savoir ce que Mourinho et Alderweireld pourraient faire. Essayez de le combattre et vous perdrez probablement sa taille et sa force. Laissez tomber et soyez puni par son décès et sa vision. Jouez une ligne haute et risquez de tomber faute à ses longues courses derrière vous.

Et alors qu'Abraham a encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre les sommets de «l'un des nôtres» de Tottenham, la même bataille pour la supériorité entre Kane et Kurt Zouma a été incontestablement gagnée par le défenseur de Chelsea, qui a bousculé et harcelé Harry tout au long de la bataille. En partie permis par la couverture de deux autres défenseurs centraux, le Français n'a donné au capitaine des Spurs ni temps ni espace. Et contrairement à Alderweireld, Zouma avait un avantage de force sur son adversaire, ce qui signifiait que Kane avait du mal à garder le ballon et à permettre à Tottenham de construire les attaques cohérentes qu'Abraham avait savamment lancées pour les visiteurs.

Dire que Chelsea est tombé sur un grand attaquant peut être injuste – il est au club depuis qu'il a sept ans, après tout – mais il ne fait aucun doute que l'interdiction de transfert leur a forcé la main. Abraham, ainsi que Mount et Fikayo Tomori, n'auraient pas obtenu les opportunités de première équipe si Lampard avait été autorisé à ajouter à son équipe cet été, quelle que soit sa force d'insistance dans sa croyance en la jeunesse.

Et malgré une frénésie de spéculations sur les transferts autour de Chelsea avec l'interdiction désormais levée, la nouvelle n'est plus aussi bienvenue qu'elle l'aurait été au début de la saison. Les signatures de janvier sont très bien, diront les fans de blues, tant qu'elles ne sont pas faites dans le but de remplacer les produits de l'académie qui ont pris la chance qu'ils n'auraient jamais pensé venir. D'abord et avant tout, leur numéro 9 local qui continuera de prouver qu'il est bien plus que ce que les opposants voudraient nous faire croire.

Will Ford est sur Twitter