Intrigue Amrabat: tous les secrets du triangle avec la Fiorentina et Naples | Primapagina

Sofyan Amrabat, l’intrigue s’épaissit. Explosé avec la chemise de Vérone Dans cette première partie de saison, le milieu de terrain marocain est déjà devenu l’un des noms les plus disputés avant le prochain marché d’été. Bien sûr, Hellas rachète sa carte à Bruges pour 3 millions d’euros en fait, il est également certain qu’il le vendra à un chiffre beaucoup plus élevé à la fin de la saison. Mais à qui?

Si leInter elle s’est retirée, Fiorentina et Naples rester enchevêtré dans un véritable triangle avec Amrabat: qui est en avance sur le joueur, qui a plutôt pris les mesures les plus concrètes avec Vérone. Une véritable intrigue destinée à durer dans les prochaines semaines: Fiorentina-Amrabat-Napoli, tous les secrets de cette situation complexe.