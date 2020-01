“Investi plus de 2 millions d’euros pour …”

GIUGLIANO EN CAMPANIE (NA). Une nouvelle que les fans du Giugliano Calcio ils attendent depuis des mois, enfin l’équipe Gialloblè reviendra jouer ses compétitions internes au Stade De Cristofaro. Le premier rendez-vous est le défi du 19 janvier contre Marsala.

Ce matin, la Commission municipale de surveillance des locaux et spectacles publics a donné son feu vert, un avis favorable donc à la convivialité de la structure.

LES PREMIERS PAROLES CITOYENS

Le premier citoyen de Giugliano a donné la nouvelle, Antonio Poziello, qui a précisé par le biais de ses canaux sociaux officiels: «Nous sommes revenus dans la ville et aux fans de Giugliano une structure en mauvais état. Plus d’un million d’euros ont été investis dans le réaménagement du système et un million et quatre cent mille euros seront encore alloués à la construction de la courbe, du système d’éclairage et de la piste d’athlétisme. Maintenant, nous espérons que beaucoup iront au stade pour célébrer la réouverture. “