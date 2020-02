Invincible à Arsenal: Liverpool a de la chance

Date de publication: dimanche 2 février 2020 7h55

Arsenal la légende Robert Pires croit «chanceux» Liverpool sera invaincu cette saison, mais insiste sur le fait que les «Invincibles» de 2004 ont eu beaucoup plus de mal.

Liverpool est un Victoire 4-0 sur Southampton samedi leur a envoyé 22 points d’avance en tête de la Premier League.

Sept autres victoires garantiront leur premier championnat national depuis 1990 après une 24e victoire en 25 matches et une neuvième feuille blanche en 10 matchs.

Mais l’ancien international français Pires insiste sur le fait que son équipe d’Arsenal a eu beaucoup plus de mal à cause de la force de la compétition quand ils sont restés invaincus en 49 matchs.

Mais le joueur de 46 ans a admis qu’il pensait que les Reds resteraient invaincus sur le chemin de la gloire de la Premier League.

Pires a déclaré à France Football via Goal: «Oui, car ils ont tout pour eux: l’équipe, les résultats, la chance, l’entraîneur… Je pense que beaucoup de gens seront d’accord.

“Compte tenu de la façon dont ils jouent depuis un certain temps, je ne vois pas qui les dérangerait. Même Manchester City, quand je regarde le match contre City [a 3-1 win for Liverpool at Anfield in November], il y a une trop grande différence.

“C’est comme ça qu’ils défendent tous. Ils jouent dans un 4-3-3 et dès qu’ils perdent le ballon, surtout au milieu, ils sont forts, physiques.

«Je pensais qu’ils auraient une petite baisse de vitesse parce qu’ils n’arrêtent pas de jouer et qu’ils continuent de voyager. Après le lendemain de Noël, je pensais qu’ils allaient s’effondrer de toute façon, et non les gars sont toujours là physiquement.

«Aujourd’hui, techniquement, la Premier League a un peu baissé. C’est un peu une observation que les gens font ici. Quand vous voyez les équipes de Manchester United, Chelsea, Tottenham ou Arsenal, ce n’est pas aussi fort qu’il y a quelques années. Les seuls qui peuvent les déranger sont Manchester City.

«Ils seront champions en devenant invaincus, mais ils peuvent également battre notre record. Tout a changé aujourd’hui. Les gens vont comparer, mais je pense que c’était beaucoup, beaucoup plus difficile à notre époque.

«Comme je l’ai déjà dit, techniquement, de nombreuses équipes, en particulier les grandes, ont baissé d’un cran. Il n’y avait pas de caméras, pas de VAR. Quand les gars voulaient rester coincés…

«Et, surtout, lorsque vous avez joué à l’extérieur. Je me souviens des matchs à Leeds [United], Blackburn [Rovers], Boulonner [Wanderers]… Il fallait s’y habituer. »