Inzaghi: «But pour l’Ajax, crampons décisifs. Deux buts au Real la meilleure soirée après Athènes, j’adore les supporters de Milan | Serie A

Filippo Inzaghi, ancien attaquant du Milan, il s’est entretenu sur un Instagram en direct avec le journaliste Carlo Pellegatti.

Sur le but à la dernière minute à Milan-Ajax 3-2 de 2003: “Si nous pensons que 17 ans se sont écoulés, c’est vraiment une chose incroyable, je suis excité presque après 20 ans. Il semble que c’était hier. Je suis heureux de vous parler, car aujourd’hui, j’ai reçu beaucoup de messages. Certaines émotions et certaines soirées, quand elles sont si spéciales, restent dans nos cœurs pour toujours “.

Sur la touche de Tomasson sur la ligne et sur la position de hors-jeu: “C’est incroyable, car si vous demandez à un fan de Milan quel est mon objectif qui l’a le plus excité, à part Athènes, tout le monde dit que le but est de récupérer avec le “Ajax, qui ne m’a même pas été affecté (il sourit, ndlr). Maintenant, en le revoyant, si un juge de lignes n’est pas bon, il peut lever le drapeau dans le doute. Cette année-là, Milan a remporté la Ligue des champions, parfois c’est vraiment incroyable le football “.

Lors des qualifications pour la demi-finale: “Au match aller, nous avions perdu Gattuso et Pirlo, que je suis allé embrasser sur le banc après le but. Après le 2-2 de ce match, nous ne pouvions plus attraper le ballon. Monsieur Ancelotti était également dans la balance. J’ai appelé. Ambrosini aussi pour venir me donner un coup de main. Mais ce qui nous fait marquer, c’est Chivu qui glisse. Moi, qui était un clou clouté, je n’ai pas choisi les lattes, car à San Siro de temps en temps ça glissait. le jeu doit faire croire à tout le monde que les matchs de football ne se terminent pas avant la fin “.

Sur Brocchi dans ce match: “Il était le meilleur sur le terrain et Lobont a réalisé un miracle en première mi-temps sur son tir dévié. Nous étions un groupe extraordinaire. Tomasson était un autre qui savait respecter le rôle, mais quand il est entré, il a marqué. fait que M. Ancelotti nous a fait nous sentir bien ensemble “.

S’il s’agit plutôt de Manchester 2003 ou d’Athènes 2007: “Je pense que j’ai été plus décisif en Ligue des champions 2003, marquant 14 buts dans cette édition jusqu’aux quarts de finale inclusivement, contrairement à celui de 2007 où j’en ai fait 6, de mais une accolade dans la finale. Cela montre clairement ce qu’est le football. Ensuite, je suis très lié aux buts marqués lors des deux éliminatoires de la Ligue des champions qui ont conduit à ces deux coupes levées. Quand vous arrivez à faire la demi-finale avec l’Inter et une finale remportée aux tirs au but avec la Juve? “.

Sur le défilé de Buffon à Manchester: “J’ai vu le défilé de Buffon ces derniers jours sur ma tête, c’était l’un de ses beaux défilés de son histoire.”

Après avoir marqué dans toutes les épreuves internationales auxquelles il a participé: “Ce sont de bons records, j’ai joué dans de grandes équipes et les coéquipiers m’avaient facilité”.

Sur la relation avec les fans: “Cela a toujours été spécial, parfois je pense que cela a même mis des entraîneurs en difficulté. Quand j’étais sur le banc, les gens m’ont appelé. Probablement les gens ont vu que je ne dormais pas la nuit précédente et que je suis devenu fou de football. J’ai toujours été un fan de football, mon père, joueur de l’AC Milan, m’a emmené voir Milan-Flamengo à San Siro à l’âge de 9 ans au Mundialito. Je me souviens encore comment je ne pouvais pas attendre pour monter les marches de San Siro et voir les joueurs sur le terrain. Je me souviens de tout clairement comme si c’était hier. Je me souviens que je suis rentré tard dans la soirée pour raconter l’émotion que j’avais vécue. Je suis né avec le ballon sous le bras. Moi et mon frère Simone ” .

Sur le but marqué contre Novara lors du dernier match sous la Curva: “J’ai toujours dit que le dieu du football, si vous vous engagez, vous récompense tôt ou tard. Dans le football, comme dans la vie. Alors peut-être que quelqu’un d’ici nous regarde et vous fait que le ballon touche l’humérus à Athènes. Honnêtement, je voulais continuer après mon dernier match avec Novara. Aller jouer encore un an – ou trois ou quatre de plus, en me connaissant – n’aurait pas changé la décision du football. Raison de Galliani, ce que j’ai commencé sur le banc me donne des satisfactions incroyables. Je remercie le choix que j’ai fait “.

Sur l’accolade avec le Real Madrid: “Si vous pensez qu’à 38 ans j’entre avec le Real Madrid, où nous étions sous 0-1 et que je fais un accolade. Je commence le jeu depuis le banc et j’ai deux maillots réalisés par le magasinier avec le mot 69 et 70 pour indiquer les buts européens marqués par moi. Seul un fou peut penser à préparer les maillots pour un doublé partant du banc contre le Real Madrid. C’était une apothéose, la meilleure soirée de ma vie après Athènes. semaine j’ai brisé le croisé, je pense à ce que peut être le football. C’était génial de jouer avec Ibra dans cette équipe, j’ai toujours marqué. Puis en janvier j’ai décidé d’aller jouer à Sienne, parce que je n’ai jamais joué. Un jour je me suis retrouvé à Milanello et Je me suis demandé: “Mais pourquoi dois-je partir sans dire au revoir aux fans de Milan? Peut-être un signe lors du dernier match.” Incroyable, mais c’est vrai, c’est vraiment arrivé comme ça “.

Sur le but de Milan-Cagliari contre Storari en 2008: “Quand je défausse Storari et que je tombe, je me demande comment il a réussi à se retrouver sous le ballon. Comme le but que j’ai fait à San Siro contre la Juventus, j’ai tiré sans savoir où Buffon était retourné par derrière : J’ai été bonne et chanceuse. “

Sur le but marqué contre l’Inter à Toldo sans regarder en 2003: “Il était le 73ème et il y avait Cannavaro que j’ai raté, donc gagner un derby en jouant à l’extérieur était magnifique”.

Sur l’émotion qu’il va tenter d’aller au banc de San Siro contre Milan avec Bénévent: “J’ai déjà eu l’occasion de faire face à Milan, ce soir-là je suis allé saluer les supporters après le match. Milan a été l’apothéose de ma carrière mais sans toutes les autres équipes, je ne serais pas arrivé à Milan. Partout où je reviens, je suis toujours très bien accueilli. “