Inzaghi répond à Albertini: «Il a mal lu, ça m’a dérangé. Les amis appellent, ne comptent pas sur les réseaux sociaux »| Primapagina

La controverse entre Demetrio Albertini et Pippo Inzaghi ne disparaît pas: ces derniers jours, en effet, l’ancien attaquant avait déclaré: “Le championnat doit être terminé pour garantir la régularité”. La réponse d’Albertini a été immédiate, affichant l’article avec les déclarations d’Inzaghi sur les réseaux sociaux, il avait commenté “L’ignorance choisit toujours les mauvais mots”.

Aujourd’hui, à travers les réseaux sociaux de la Gazzetta dello Sport, voici la réponse de Inzaghi: “Tout d’abord, l’amitié est une chose importante et si je dois dire quelque chose à un ami au téléphone, je ne compte pas sur les réseaux sociaux. Entre autres, Albertini est un représentant de la FIGC et les mots ont un poids. Mais le plus important est qu’il a été induit en erreur par un titre sans comprendre le sens de mes mots, ce qui était simple: la santé passe avant tout et jusqu’à ce que ce problème soit résolu, nous devrons suivre toutes les indications qui nous seront données. . Ensuite, ce sera formidable de revenir à la normale et je pense que la chose la plus naturelle et la plus appropriée est de terminer la saison, si possible. Je suis désolé que ces déclarations aient été exploitées. Ce que j’ai lu me dérangeait, surtout parce qu’après le match contre Pescara j’avais 22 points d’avance sur le troisième mais j’étais parmi les premiers à dire d’arrêter. Si Albertini avait lu l’article correctement, il n’aurait pas fait ces apparitions sans style et niveau bas “.