iorestoacasa – Conseils de TMW: des livres sur le football à lire

Chaque jour, chaque semaine, Tuttomercatoweb.com vous tient compagnie avec des nouvelles du monde du football. En cette période, notre équipe éditoriale souhaite être encore plus proche de ses fidèles lecteurs; C’est ainsi que les sections #iorestoacasa sont nées, dans lesquelles nous recommandons des livres, des films / documentaires et des vidéos avec lesquels vous pouvez passer une partie de votre temps.

Voici les livres choisis par notre rédaction:

L’équipe éditoriale de TMW recommande …

Je ne joue plus, je pars par Gianni Mura

Splendeurs et misères du football par Eduardo Galeano

Fièvre à 90 ‘ par Nick Hornby

Futbol – Histoires de football par Osvaldo Soriano

Orange brillant par David Winner

Le jeu merveilleux. Pionniers et héros du football italien par Enrico Brizzi

Le roman de Vecio par Gigi Garanzini

Gagner ou mourir. Les as du football en maillot noir par Enrico Brizzi

duellistes par Paolo Condò

Rien de plus beau au monde par Enrico Brizzi

Guide de la Coupe du monde pour les fans de cervelle de divers auteurs

Euzkadi. Le National de la Liberté par Edoardo Molinelli

Sensationnel à Cibali commissaire Riccardo Cucchi

N’éteins pas ce feu par Andrea Schianchi

La tribu du football par Desmond Morris

La tournure inattendue des événements par Enrico Brizzi

“Mon année préférée” commissaire Nick Hornby

Champions. Histoires gagnantes du football féminin par Michele Uva et Moris Gaspari

Rouge ou mort par David Peace

Les épisodes ont décidé. 20 histoires sur les lieux communs du football de divers auteurs

Hors zone – Histoires britanniques de colère et de passion commissaire Nicholas Royle

Dans la boue du dieu ballon par Carlo Petrini

