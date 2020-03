iorestoacasa – Conseils de TMW: des livres sur le football à lire

Luca Bargellini – “Ma vie” par Alex Ferguson

L’histoire du plus grand manager de Premier League racontée par lui à la première personne. L’Écossais retrace sa vie, lié au mythe de Manchester United, le club qu’il dirige depuis près de trente ans. Recommandé pour ceux qui aiment le football anglais et tous ses personnages emblématiques.

Simone Bernabei – “Football et pouvoir” par Simon Kuper

La honte de la Coupe du monde d’Argentine de 1978, qui pour beaucoup servit la Junta Militar du Général Videla pour cacher les enlèvements et les morts des desaparecidos. Les origines guerrières d’une rivalité historique, celle entre l’Allemagne et la Hollande, ne sont jamais complètement surmontées. Football espagnol pendant l’ère Franco, les chrétiens contre les protestants dans le derby de Glasgow. Fan d’Arsenal d’Oussama Ben Laden et AC Milan de Berlusconi. De la plume tranchante et sphérique à 360 ° de Simon Kuper, ancien correspondant du Guardian et chroniqueur du Financial Times, un livre intense ne pouvait que sortir. Qui parle du football transversalement, mais aussi de la façon dont cela a eu trop d’implications avec des pouvoirs forts. Avec la politique et avec les pages de l’histoire, belles ou pas belles. Un voyage pour les amoureux, mais peut-être pas seulement pour eux.

Tommaso Bonan – “La pyramide inversée” par Jonathan Wilson

Un grand classique du football. “La pyramide inversée” raconte ce sport d’un point de vue sûrement alternatif. Celui de la tactique. En fait, le livre de l’anglais Jonathan Wilson retrace l’évolution du football à travers l’histoire, du milieu des années 1800 à nos jours, du 2-3-5 aux méthodes modernes. Au milieu, des histoires et des personnages de niveau. Pour une lecture thématique plus originale.

Ivan Cardia – “Bleu foncé” par Giovanni Arpino

Arp, Grangiuàn, le Vecio. Et puis le Bomber, l’Oncle, Petruzzu, Giorgione: un tour d’horizon des personnages, ceux d’un ballon de foot qui n’est plus là. Arpino raconte la catastrophe de l’Italie lors de la Coupe du monde de 1974, mais il révèle également un sport composé d’hommes, pas de stars et de premières femmes. Sans crainte de changer de registre, de haut en bas, courtois et régional mélangés, car le football parle la langue de chacun. Piste bonus: “Fever 90” de Nick Hornby. Personne ne l’a recommandé, peut-être parce que nous étions tous secrètement convaincus que quelqu’un d’autre le ferait. Parfois, la différenciation ne paie pas. Le meilleur livre jamais pour comprendre à quel point la passion d’un fan peut être totale, comment le football nous en dit beaucoup plus que vous ne pouvez l’imaginer.

Marco Conterio – “J’aime le football” par Johan Cruijff

Une biographie nue et brute, un homme qui raconte vices et vertus. Le culte de la personnalité de Johan Cruyff, le démiurge du football moderne. En tant que footballeur Ajax, une référence à A Clockwork Orange. Les premiers pas dans la rue et les victoires, les déceptions. L’architecture d’un modèle nouveau et révolutionnaire avec les lanciers et avec Barcelone, la genèse de ce que les Catalans sont aujourd’hui.

Raimondo De Magistris – «Ouvert. Mon histoire »par Andre Agassi

Ce conseil est aussi le seul qui va au-delà du football pour nous donner une merveilleuse histoire sportive. Pas l’histoire habituelle des souvenirs, mais l’histoire d’un champion condamné à s’adonner à son talent. Même contre sa volonté. Open est l’histoire d’un homme contraint de devenir une célébrité, une histoire qui commence à la fin de sa carrière et qui rembobine rapidement la bande. André Agassi parle de lui comme d’un joueur de tennis qui a oscillé entre deux entraînements tout au long de sa carrière, oscillant entre perfection et autodestruction. Il s’est perdu et s’est retrouvé plusieurs fois, il ne s’est compris qu’au fil des ans et quand, probablement, les projecteurs n’étaient plus aussi aveuglants. Une belle histoire de vie avant même le sport. Un livre divinement écrit, désormais un classique du genre.

Giacomo Iacobellis – “Futbolistas de izquierdas: Entre fútbol y política” de Quique Peinado

Un essai entre football et politique, vintage mais aussi actuel. De Socrate à Cristiano Lucarelli, en passant par Lilian Thuram et Vicente del Bosque, le livre de Quique Peinado est un voyage à travers l’histoire (et dans des rectangles verts) qui vous fait réfléchir et maintient votre esprit bien engagé dans ces jours de solitude.

Pietro Lazzerini – “Le meilleur” de George Best

La vie de l’un des plus grands talents jamais vus sur un terrain de football. Quoi de mieux pour un passionné que d’aller dans ce que le domaine ne vous dit pas? Best est bien plus qu’un simple numéro 7, c’est une icône pop qui a donné vie à la figure du footballeur vedette, finissant par en subir les conséquences de manière tragique. A lire sans s’arrêter un instant, peut-être avec un bon verre de vin. C’est probablement, grâce à l’histoire, que vous ne finirez même pas.

Andrea Losapio – “Félicitations, vous venez de rencontrer l’ICF” par Cass Pennant

Signé par l’un des nombreux fans des West Han qui faisaient partie de l’Inter City Firm, l’une des organisations de hooligans les plus sanglantes des soixante-dix-quatre-vingt. Leur choix était de disposer de foulards et de couleurs sociales pour embrouiller la police et pouvoir échapper aux contrôles, prêts pour une confrontation physique notamment avec les Millwall. Qu’est-ce qui ne va pas? Trop d’auto-célébration dans leurs propres actions, un peu comme celles de tous les gradassi qui veulent apparaître. Quoi de neuf? Tout le reste, même du point de vue historiographique, ce qui explique le creuset d’un Londres vraiment différent de celui cosmopolite d’aujourd’hui. C’est le point de départ des films de hooligans, en particulier Green Street.

Simone Lorini – “L’avant-centre a été assassiné vers le soir” par Manuel Vázquez Montalbán

Un livre qui mêle football et thrillers, ma catégorie de roman préférée. Je suis sûr que le style très particulier de cet auteur espagnol (rien à voir avec le célèbre commissaire) vous tiendra compagnie en ces jours d’isolement forcé.

Claudia Marrone – “Honor to beware” d’Elisa Davoglio

Atala, le protagoniste, a grandi à Livourne entre la danse et l’écriture des fans d’amarante sur les murs de la ville, puis a déménagé à Milan pour aller à l’université. Luca les connaît, qui est battu et arrêté un jour: à partir de ce moment, après avoir découvert l’appartenance du garçon au groupe ultras de Milan Fossa dei Leoni, le voyage d’Atala dans le monde de la foi ultras commence. Un voyage entre le mythe et la réalité, qui raconte la valeur d’appartenir à une identité vécue comme la valeur, et non “une” valeur. Un livre aux mille implications.

Lorenzo Marucci – “Le rêve de Futbolandia” par Jorge Valdano

C’est le bon livre pour mieux comprendre certains aspects du phénomène du football. Le monde du football vu par un observateur passionné comme Jorge Valdano, footballeur, entraîneur, manager et écrivain. Le résultat est une image d’un ballon de football qui n’existe plus mais que beaucoup rêvent de pouvoir revivre

Gaetano Mocciaro – “I, Ibra” par Zlatan Ibrahimovic

Direct, sincère, sans filtres: Zlatan Ibrahimovic se dit, champion qu’il est, le parcours du combattant pour le devenir. Un foyer d’anecdotes, de l’enfance difficile à Rosengard à l’arrivée à Milan, en passant par des vélos volés, des réfrigérateurs vides, des barils de salon et joués par des joueurs vedettes. C’est un classique de la littérature sportive, l’une des autobiographies les plus réussies de tous les temps.

Michele Pavese – “Sauvage et sentimental” par Javier Marías

C’était un choix difficile: entre Hornby, Galeano, Soriano, Brera et Valdano, au final un livre peut-être encore peu connu est apparu. Marías est l’un des plus grands écrivains et journalistes espagnols, un amoureux du Real Madrid et du football. C’est une passion viscérale, vécue en mêlant le regard rêveur d’un enfant et la lucidité du commentateur désormais adulte. Plus d’une quarantaine d’articles autobiographiques, dans lesquels émergent des émotions liées aux souvenirs du passé et redécouvrent le sens épique du sport. À partir de ces sentiments, l’auteur retrace les contours d’un monde irrationnel et sentimental, où le bonheur et l’angoisse trouvent à la fois de l’espace. Le tout sans perdre l’essence du jeu; après tout, le fùtbol n’est rien de plus que “la reprise hebdomadaire de l’enfance”. Avec Febbre a 90 ‘(qui rappelle beaucoup à certains égards), il est le livre avec le contenu le plus élevé de phrases immortelles sur le sujet.

Daniel Uccellieri – “Captain Tsubasa” par Yōichi Takahashi

Ce n’est pas un livre, mais une bande dessinée dont est tiré le dessin animé le plus aimé: le manga du capitaine Tsubasa, en Italie plus connu sous le nom de Holly et Benji. L’occasion de découvrir les personnages bien-aimés vus sur le petit écran: de Tsubasa Ozora (Holly) à Genzo Wakabayashi (Benji), jusqu’à Taro Misaki (Tom Becker) et Kojiro Hyuga (Mark Lenders). Pourquoi lire le manga et ne pas regarder l’anime? Parce que l’isolement est long, mais ce ne serait probablement pas suffisant pour voir Holly arriver de l’autre côté du terrain.