iorestoacasa – Conseils de TMW: films ou documentaires sur le football à regarder

Luca Bargellini – “Shaolin Soccer”

Au début des années 2000, une production conjointe USA-Hong Kong commercialise ce film dédié au football et aux arts martiaux. La version italienne a un doublage révisé, mais pour ceux qui ont aimé dans l’enfance la “catapulte infernale” des jumeaux Derrick ou le “tir du tigre” de Mark Lenders, protagonistes de Holly & Benji, ce film est un digne héritier et un film à ne pas manquer. Même juste pour rire en pleine poubelle.

Simone Bernabei – “L’entraîneur dans le ballon”

Et qui ne le sait pas … Oronzo Canà. La zone Bi. Les négociations fantasmagoriques au son des échanges improbables, Falchetti et Mengoni, le voyage au Brésil avec Bergonzoni (avec sa partenaire, Florentia Garcia y Falcao della Madonna Incoronata, une Brésilienne et non de Foggia …) et Giginho pour découvrir la nouvelle fissure du football carioca . Le Lombard dépendant d’Aristoteles et de sa saudade, Niels Ledholm, De Sisti, Pruzzo et Ciccio Graziani. Eh bien, il semble vraiment inutile d’en ajouter plus.

Tommaso Bonan – “Gascoigne”

Une vie que même le meilleur scénariste n’aurait pas pu imaginer. “Gascoigne” est le documentaire sur la vie d’un des personnages les plus controversés et fascinants de l’histoire du football anglais et au-delà. Sorti en 2015, le film – à voir en un souffle – raconte l’histoire du garçon Paul Gascoigne, la star de Newcastle, la magie de l’Italie 90 et les premières illusions alcoolisées. Et puis l’aventure Lazio, la renaissance avec les Rangers avant la fin, les addictions et les obsessions. Tout cela, assaisonné par les voix de stars comme Mourinho, Lineker et Rooney, célèbre leur génie et leur fragilité. Une coupe transversale d’un football et d’un footballeur qui n’existent plus. A voir absolument.

Ivan Cardia – “Zidane, un portrait du 21e siècle”

Je suis honnête, mon premier choix a été Sunderland ‘Til I Die, que vous trouverez ci-dessous et en tout cas je recommande. D’un chef-d’œuvre documentaire parce qu’il est né un peu par hasard (Netflix voulait raconter une saison triomphante, pas un échec, et il y a la beauté) à celui que l’on voulait jusque dans le moindre détail. Zidane est le joueur le plus gratifiant sur le plan esthétique que j’ai jamais vu: 17 caméras le suivent, juste lui, dans un match de Liga. Il y a le footballeur et il y a l’homme, il y a de la sueur et quelques touches que lui seul pouvait nous donner. Présenté hors compétition au Festival de Cannes 2006.

Marco Conterio – “Sunderland ‘Til I Die”

Le football comme vous ne l’avez jamais vu. Parce qu’il y a la tragédie d’une ville ouvrière qui coule avec le cœur avec son équipe. Il y a tout dans ce documentaire. Football, humanité, combat, vie hors du ballon, acclamations, passion. Un chef-d’œuvre.

Raimondo De Magistris – “Baggio, Zen et l’art des buts”

Roberto Baggio a raconté ses souvenirs. Alex Zanardi qui brode la carrière de la divine queue de cochon. Le caractère exceptionnel d’un personnage qui s’est presque oublié à la fin de sa carrière et qui par conséquent rend ce témoignage documentaire encore plus intéressant. L’une des plus belles histoires de «Challenges», un programme qui a transformé l’histoire du sport à la télévision.

Lorenzo Di Benedetto – “Diego Maradona”

Sur le terrain sans doute, sinon sûrement, le meilleur de tous les temps, mais en dehors de sa vie a été marquée par des excès et des turbulences. Diego Armando Maradona a raconté avec des images inédites qui nous font voir de près combien il était difficile de gérer les fans et les fans. Parce qu’être D10S n’est facile pour personne.

Giacomo Iacobellis – “Mon ami Eric”

Ken Loach et Éric Cantona, ce tandem d’attaque devrait suffire à donner une chance à ce film de 2009 (si vous ne l’avez pas déjà vu) ou à vous convaincre de le regarder encore et encore. Dramatique comme sincère, amusant et réaliste, une injection de positivité. Et de nombreux beaux souvenirs amarcord du numéro 7 de “The King” …

Pietro Lazzerini – “Hooligans (rue verte)”

Ce film ne peut certainement pas représenter pleinement la culture des hooligans anglais, aussi parce qu’il raconte l’ère moderne et contemporaine et non celle où le phénomène lié aux fans anglais a littéralement explosé dans toute sa violence. Une façon de passer un peu moins de deux heures à réfléchir sur le modèle du football anglais et ce que cela peut signifier, en Angleterre, de vivre un derby comme celui entre West Ham et Milwall.

Andrea Losapio – “Le maudit uni”

Ici aussi, le livre a une forte influence sur le film. Le roman de David Peace est en quelque sorte une biographie de 44 jours de Brian Clough, successeur de Don Revie à Cursed United, Leeds. Comme Lippi lors de sa transition de la Juventus à l’Inter, le passé de Clough – dans le comté de Derby – et ses critiques à l’égard de son prédécesseur l’ont fait creuser une tombe, également parce qu’il n’a jamais réussi à trouver le respect Capitaine Billy Bremner ou Johnny Giles et Peter Lorimer. Il n’y a pas après Leeds: il ira à Nottingham Forest, en deuxième division, pour ensuite remporter un championnat anglais et deux coupes des champions.

Simone Lorini – “Les maudits unis”

Des films que j’ai revus une dizaine de fois: en plus de parler d’événements réels, il est capable de déchirer plus d’un sourire pour sa narration précise et à la fois bizarre. Post-scriptum Le United du titre n’est pas Manchester.

Claudia Marrone – “Le champion”

Un point de départ pour réfléchir à la façon dont la renommée nuisible et contre-productive peut être, si elle est mal gérée. Un film qui le fait aussi parce que le côté humain des footballeurs, trop souvent oublié au profit d’une vision qui les veut uniquement et exclusivement comme des machines à sous. Une série de robots inanimés qui n’ont droit à rien d’autre. Le film raconte l’histoire de Christian Ferro, un talent romain, fantasque sur le terrain mais surtout hors du rectangle vert, où il mène une vie d’excès. Jusqu’à ce qu’il découvre une sorte de normalité. Durable ou non?

Lorenzo Marucci – “Fever 90”

C’est le film basé sur le roman de Nick Hornby. C’est une condensation d’émotions qu’un fan de n’importe quelle équipe pourra revivre. L’amour inconditionnel du protagoniste pour Arsenal est comme celui de tout fan de son équipe. La finale, passionnante, est à apprécier.

Tommaso Maschio – “Mon ami Eric”

La présence de sa majesté suffirait Eric Cantona pour vous conseiller de le voir. Et puis le monde entier de Loach: cette classe ouvrière anglaise laide et sale, mais capable d’une grande humanité, toujours dans l’équilibre entre les drames familiaux et un monde autour qui s’effrite et supprime les certitudes qui semblent acquises. Là où il n’y a pas de noir et blanc, de bien et de mal, de bien et de mal, mais tout se mélange dans différentes nuances de gris comme la vraie vie. Avec un philosophe de Cantone et professeur de vie.

Gaetano Mocciaro – “Les maudits unis”

Le titre vous déplace; Pensez à Manchester, trouvez Leeds. Et la courte parenthèse de Brian Clough, 44 jours. Nous ne célébrons pas les succès d’un technicien capable d’amener Nottingham Forest de la deuxième division anglaise à la Coupe des Champions, mais son grand échec à diriger l’équipe la plus forte d’Angleterre. Portrait d’un personnage borderline irrévérencieux.

Michele Pavese – “Cruijff, le prophète du but”

Un grand maître du journalisme italien, Sandro Ciotti, raconte les années de splendeur maximale du champion néerlandais comme s’il s’agissait d’un roman. Les défis épiques, les adversaires, les victoires et les défaites du mythique numéro 14 alternent avec les paroles du même protagoniste, exprimées par la voix indubitable de Ferruccio Amendola. Le résultat est vraiment surprenant: un portrait qui implique et restaure l’authenticité et la grandeur d’un champion absolu.

Daniel Uccellieri – “Dream Team (Les Seigneurs)”

Une petite perle de 2012. Une sorte de Full Monty en sauce française, mais avec du football au lieu du strip-tease. Une ancienne star de l’équipe nationale de football française, qui a mis fin à sa carrière, tombe dans le tunnel de l’alcoolisme. Forcé de trouver un emploi stable, il commence à former une équipe de football amateur. Telle est la prémisse, nous vous laissons le reste: je peux seulement dire que dans le film il y a tout, des personnages riches en clichés, à la “cuillère”, en passant par … l’Olympique de Marseille.