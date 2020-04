iorestoacasa – Histoires au coucher: le temps des galipettes d’Oba Oba Martins

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

Sunday Oliseh est l’histoire qui n’a pas toujours été dimanche sur le marché de la Juventus. Symbole du football nigérian et Reggiana en Italie, cependant, l’histoire d’Obafemi Akinwunmi Martins de Lagos commence de lui. En effet, de son frère, qui est l’entraîneur d’Ebedei dans la capitale nigériane. Churchill Oliseh l’a écrit sur les profils sociaux aujourd’hui: “manager et découvreur de Martins”. Il appelle son frère et rapporte, directement à Reggiana, le rachat d’Obafemi et de Stephan Makinwa, futur grand attaquant de la Lazio et aujourd’hui procureur.

Le premier saut périlleux: Inter Le premier saut périlleux est la transition vers l’Inter, à dix-sept ans, où il remporte immédiatement le Tournoi Viareggio et le Championnat Primavera. Démontrer des compétences et des coups supérieurs, ceux qui à l’avenir ouvriront des doutes sur l’âge que les accusateurs n’essaieront jamais de démontrer. Obafemi Martins, né en ’84, affecte non seulement ses adversaires mais aussi le cœur du Hombre Vertical, Hector Cuper. Il a fait ses débuts peu après l’âge de dix-huit ans, trois buts et plus d’un morceau de compétition lors de la première saison, immédiatement à deux chiffres lors de la seconde.

Courez et sautez Rapide, très rapide. À tel point que, course après course, Oba Oba était encore plus rapide que le ballon. Moins de onze secondes pour les cent mètres, pics d’athlètes purs, saute au niveau des nuages. Il reste un garçon timide malgré sa première célébrité. Il a longtemps vécu à Interello avec ses compatriotes Adeshokan et Eliakwu, puis a déménagé à Cormano en famille élargie.

Le dernier saut périlleux Le match nul lors du match retour de la demi-finale de la Ligue des champions 2003 contre Milan aurait pu être presque un coup de grâce, mais les buts à l’extérieur ont récompensé les Rossoneri. Le reste, pour Massimo Moratti, est peut-être le regret d’avoir dit non aux 40 millions de Chelsea de Roman Abramovich, étant donné que peu de temps après il sera vendu pour 16 à Newcastle. Il fera de la place à Hernan Crespo et Zlatan Ibrahimovic, triple sauts pour la qualité de l’équipe Nerazzurri.

Martins le vagabond Le reste de la carrière d’Obafemi Martins sera de chercher une nouvelle vie, une nouvelle consécration qui ne viendra jamais comme à l’époque de l’Inter. Bien sûr, le but marqué contre Tottenham, avec le maillot de Newcastle, est actuellement le neuvième plus puissant de l’histoire du Premier ministre avec 135 kilomètres à l’heure. Mais Wolfsburg, Rubin Kazan, Levante, ne peuvent pas être à la maison comme Milan. Il évoluera avec le Nigeria jusqu’en 2015, dix-huit buts et quarante-deux buts, deux troisièmes places en Coupe d’Afrique des nations annexées. En 2013, il est passé à la MLS, aux Sounders de Seattle, où avec la moyenne de plus d’un but par match, il rejoindra le club de l’État de Washington.

Aller-retour en Chine Obafemi Martins de Lagos a continué avec des culbutes, peut-être avec moins de vigueur que par le passé, en Chine. À Shanghai Shenhua, un but tous les deux matchs de 2016 à 2018. Il n’est cependant pas un joueur très titulaire, même si à ses débuts, après huit matchs, il marque après une minute d’entrée sur le terrain. En 2018, il termine son contrat et reste pratiquement un an à la recherche d’une nouvelle équipe, en Europe, où courir et sauter à nouveau. Il décide donc de retourner en Chine, à Shanghai. Où alors tout, en ce 2020 de sauts en sens inverse, tout s’est arrêté.