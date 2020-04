iorestoacasa – Histoires au coucher: Sir Matt Busby: les Babes, Monaco et gloire avec Best

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

Si vous allez à Old Trafford, le théâtre de rêve des fans de Manchester United, vous le trouverez là-bas. Qui vous regarde, la main dans la poche et le ballon dans les bras, prêt à vous montrer le chemin. En effet, pour le signaler à George Best, Denis Law et Bobby Charlton, tous les trois. Une statue de bronze érigée en 1996 à l’entrée de la tribune Est, à mi-chemin dans une rue qui porte son nom. monsieur Matt Busby, bien que plus d’un siècle se soit écoulé depuis sa naissance, c’est toujours une icône et une légende pour les fans des Red Devils. Pour beaucoup, encore plus grand qu’un autre monsieur, ou Alex Ferguson qui a également quelques arguments en sa faveur l’a évidemment. C’est Busby qui a encadré Ferguson à ses débuts en tant qu’entraîneur. Mais c’est une autre histoire entièrement.

Joueur de Matt Busby. De la ville et de Liverpool – “Le gars qui a placé Manchester sur la carte du monde du football”, disent-ils à son sujet en Angleterre. Lui, Matt Busby, écossais de Bellshill, qui avait porté les chemises de Manchester City et Liverpool en tant que joueur. Aujourd’hui, il semblerait scandaleux de prendre un manager semi-inconnu qui, en tant que joueur, avait porté les maillots des deux équipes les plus détestées (sur le plan sportif) de Manchester United. Avec ses cousins ​​City, il a joué 8 ans et a remporté une FA Cup, puis 4 ans à Liverpool (il a été vendu pour 8 000 £) avec un brassard de capitaine usé. Avec le recul, il est également entré dans les “100 joueurs qui ont secoué le Kop”, la liste des 100 meilleurs joueurs de l’histoire des Reds, évidemment dirigée par Gerrard et qui voit les différents Dalglish, Rush, Owen à l’intérieur (Busby est 89e) , Keegan et McManaman. Il a joué au football jusqu’aux années 1940, a accueilli une autre légende future comme Bob Paisley dans l’équipe, mais le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale a tout arrêté et tout le monde.

La Seconde Guerre mondiale et l’arrivée à Old Trafford – Comme presque tous ses collègues, Busby a été contraint de s’enrôler dans l’armée de Sa Majesté, d’abord sous le King’s Liverpool Regiment puis avec le Army Physical Training Corps. À la fin du conflit, il était maintenant à la limite de sa carrière de milieu de terrain et Liverpool a proposé de le diviser entre le terrain et le banc en tant qu’assistant de l’entraîneur George Kay. La proposition d’emploi est arrivée aux oreilles de Louis Rocca, chef scout de Manchester United et grand ami de Busby lui-même. Les Red Devils étaient perturbés par la crise économique post-bellum et cherchaient un jeune manager prometteur qui pourrait créer quelque chose de nouveau. Rocca a écrit une lettre à son ami Busby, parlant simplement d’un “ travail ”, évitant de donner des détails de peur que le message finisse entre de mauvaises mains (c’est-à-dire les managers de Liverpool). C’était le 19 février 1945 et Busby se rendit auprès des dirigeants unis pour mieux comprendre le contenu de la lettre. Le même jour, il signe le contrat, même si la négociation est longue: United lui propose 3 ans, il en demande 5 pour pouvoir compléter son idée du football révolutionnaire. De plus, il a demandé les pleins pouvoirs en termes de formation, de formations de matchs et de choix sur le marché. C’était la première fois qu’une telle figure émerge en Angleterre. En fait, il a été le premier manager de l’histoire. La signature est arrivée en février, mais les travaux n’ont commencé qu’en octobre lorsqu’il a mis fin à ses relations avec l’armée (au printemps de cette même année, il est allé, avec l’équipe régimentaire, également à Bari).

The Busby Babes – Les premières années, Old Trafford étant déchiré par les bombardements allemands, son équipe était invitée à Manchester City. La croissance sur le terrain était évidente, mais les Red Devils n’ont réussi à récolter que 5 secondes places. Le succès, le premier depuis 1911, est venu en 1952 avec le titre de champion d’Angleterre. Cependant, l’équipe était épuisée et avec un âge moyen très élevé, ce qui a déclenché la révolution. United avait revigoré ses finances et ses marges de dépenses mais Busby pensait différemment: il commença à remplacer les anciens champions par des garçons de 16, 17 ans au plus prêts à exploser. Bill Foulkes, Mark Jones, Jackie Blanchflower, Albert Scanlon, David Pegg et surtout Duncan Edwards sont arrivés dans un ordre aléatoire. Pendant ce temps, un autre était destiné à faire l’histoire de l’académie: Bobby Charlton. Ce sont les années où une nouvelle idée de football est née, une nouvelle puissance mondiale en termes de football. C’était les années, et pour cela, nous remercierons toujours le journaliste de Manchester Evening News Tom Jackson pour la perspicacité, dieux Busby Babes. Un groupe de joueurs très jeunes et talentueux, pratiquement self-made depuis, comme dit, tous sont arrivés à Manchester propres. Matt Busby les a fait grandir, les a placés sur le terrain avec des idées et des croyances précises, s’est mis à leur “niveau” (en Angleterre ils sont sûrs, Busby a été le premier technicien à porter le costume et non le costume) et a créé une machine parfaite . Les résultats ont été constatés en peu de temps: United a été diplômé champion d’Angleterre en ’55 -’56 et en ’56 -’57 avec des équipes qui avaient, respectivement, un âge moyen de 21 et 22 ans. Cela ne s’est jamais produit avant et peut-être même pas après.

L’accident d’avion de Munich – Les succès à domicile ne suffisent cependant plus. Matt Busby et ses garçons en voulaient plus. La cible était en vue et s’appelait la Coupe des Champions, un rêve pour l’équipe mais surtout pour l’entraîneur. L’année précédente, une demi-finale plus qu’encourageante était arrivée, en 1958 United était inévitablement dans le lot des favoris. Le 6 février, l’équipe était revenue d’un 3-3 à Belgrade, contre le Red Star, qui lui avait remis le ticket pour les demi-finales, une autre fois. Le rêve s’est toutefois arrêté à l’aéroport de Munich, escale de la charte qui devait ramener la fête à la maison. Monaco-Riem était couvert de neige et fouetté par le vent et lors de la troisième tentative de décollage, après avoir abandonné les deux premiers, l’avion s’est écrasé sur les clôtures et les bâtiments à l’extérieur de la piste. Le bilan est dévastateur: 23 morts, dont 8 joueurs (dont Duncan Edwards, décédé après quelques jours à l’hôpital), dont l’équipe, le personnel et les journalistes. Bobby Charlton, à l’âge de 20 ans, a été sauvé, ainsi que Matt Busby, bien qu’avec de nombreuses difficultés. Les blessures étaient si profondes qu’il a reçu une onction extrême, mais après des semaines de lutte, il a réussi à se remettre. Inévitablement, cependant, cette tragédie a été un gigantesque tournant pour lui et la société.

La renaissance et la Coupe des Champions avec George Best – Rassembler les morceaux, Busby a décidé de reprendre Harry Gregg, Bill Foulkes et surtout Bobby Charlton pour essayer de reconstruire une équipe super compétitive, qui pourrait atteindre l’ancien objectif et surtout honorer la mémoire du défunt. Il a acheté des joueurs forts: David Herd, Albert Quixall et Denis Law. Mais surtout le légendaire éclaireur Bob Bishop, de Belfast, a écrit ce télégramme au manager: “Je pense avoir trouvé un génie”. Le génie en question s’est avéré être tel. C’était George Best. Il a fallu du temps pour que la reconstruction ait lieu, un long processus qui a été achevé environ 10 ans plus tard. Mais tout s’est déroulé selon (ses) plans: en ’63 est venu le succès en FA Cup, puis quelques succès en Premier League. En 1968, donc, il y avait enfin le triomphe de la Coupe des Champions. 29 mai, finale à Londres contre Benfica d’Eusebio. Arbitre, Lo Bello Concept. Intense première mi-temps, au début de la seconde mi-temps voici l’avantage de l’homme du destin, Bobby Charlton. Portugais avec Graça et prolongation. À ce moment-là, Manchester United ne pouvait pas vraiment échouer: en 6 minutes, 3 buts sont revenus avec Best, Kidd et Charlton. Pour la finale, 4-1, qui a finalement donné à Busby ce trophée tant rêvé et surtout tant souffert. Foulkes et Charlton n’ont pas pu célébrer, des pensées et des dédicaces trop intenses pour ceux qui étaient partis. Matt Busby a réussi en partie et cette nuit a marqué la fin de son histoire en tant qu’entraîneur. Il a fallu une autre année pour que le choix devienne définitif. Et United, à ce moment-là, a plongé dans une crise similaire à celle d’aujourd’hui. Au moins jusqu’en 1986, quand Alex Ferguson s’est assis sur ce banc pour la première fois.

