iorestoacasa – Histoires du coucher: Abrazame hasta que vuelva Román. Riquelme, le silencieux 10

“N’importe qui, devant aller du point A au point B, choisirait une autoroute à quatre voies prenant deux heures. N’importe qui, sauf Riquelme, qui en prendrait six en empruntant une route panoramique sinueuse, mais en remplissant les yeux de paysages magnifiques.” Word par Jorge Valdano. Il y a des joueurs qui ont montré de grandes choses à leurs débuts, puis qui se sont éteints. Il y a des joueurs sur lesquels personne n’aurait parié une lire et puis ils sont devenus grands. Il y a des joueurs qui sont nés bien et qui sont restés ainsi. Et puis il y a Juan Roman Riquelme, celui que vous ne pouvez encadrer dans aucune de ces catégories. Celui qui n’a pas été parmi les plus grands joueurs de l’histoire du football. Mais ne le dites pas aux fans de Boca Juniors. Pour eux, il est le plus grand de tous.

Abrazame hasta que vuelva Roman. Embrasse-moi jusqu’à ce que Roman revienne. C’est une fresque que vous pouvez admirer à Boca, le quartier de Buenos Aires où sont nés à la fois le Boca Junior et le River Plate. Une prière a répondu dans un certain sens récemment, lorsque la liste du nouveau président Jorge Amor Ameal, soutenu par Riquelme, a remporté l’élection et évincé son ennemi acharné Daniel Angelici.

C’est une relation unique, celui entre Roman et les fans de xeneizes. Riquelme n’est même pas à distance le joueur avec le plus d’apparitions dans le maillot jaune-bleu, ni celui avec le plus de buts marqués. Il est parti deux fois, une pour tenter sa chance en Europe avec Barcelone et l’autre, beaucoup plus douloureux, pour mettre fin à sa carrière avec les Juniors argentins. Il a beaucoup gagné, oui, mais il y a aussi à cet égard ceux qui ont fait mieux. Et son Argentine, après tout, n’a gagné que dans les tournois de la jeunesse ou aux Jeux olympiques. Pourtant, il n’y a personne comme lui. Pas même le Pibe de Oro.

Maradona et l’envie de Riquelme Maradona est megl et Pele. Pour tout le monde, en fait, sauf pour les fans de Boca Juniors. Seules les élections présidentielles évoquées ci-dessus en attestent: alignés de part et d’autre, les deux ont attaqué, même de manière assez lourde. Résultat: les fans se sont ouvertement rangés du côté de “leur” Riquelme, sans si et sans mais. Après tout, avant les récents poisons, Maradona avait passé, dans les pages d’Olé, des mots mielleux pour sa compatriote: «Qui est-ce que j’envie? J’aimerais être Riquelme ». C’était l’année 2016. Si Diego le dit.

Ils l’ont appelé le Mudo. Certains surnoms sont imaginatifs, d’autres non. Riquelme parlait peu, plus simple que cela ne pouvait pas être. Ses débuts? Étrange à dire, comme la nouvelle Maradona. Destin cruel, pour tout garçon argentin avec un peu de technique et 10 sur le dos. On peut le dire, avec l’espoir que les fans de Boca ne seront pas offensés à la lecture: ce n’était pas un nouveau Maradona, personne n’y a réussi et peut-être même pas Messi qui en retour a fixé un nouveau standard. Pourtant, cela a commencé à partir de là.

Argentinos Juniors. En Argentine, ils appellent le club rouge et blanc El Semillero. Parce que cela sème le talent. Encore une fois, Maradona et Riquelme. Le stade est dédié à la première heure. Le second bouge ses pas, il est à moitié indien mais il peut le faire avec le ballon entre les pieds. Dites bonjour tôt: River le veut à 18 ans, mais Boca est un fan de sa famille. “Ma mère ne serait jamais venue me voir”, racontera-t-elle des années plus tard dans l’une de ses rares interviews. Gagner à la dame les flèches de Mauricio Carranza, écrivain argentin, fan des Millionarios, auteur d’une lettre adressée à Riquelme le lendemain de sa retraite du football.

Passage de livraisons. Maman doit toujours être satisfaite. Roman choisit donc Boca. C’est 1996, il est la star de l’équipe, Maradona encore: la star des derniers vestiges de carrière, mais il est toujours El Diez. Jouez pour lui, Riquelme un peu moins. Jusqu’au 25 octobre 1997: Superclasico, River contre Boca est joué. A l’intervalle, Maradona quitte le terrain: Riquelme le remplace. En dehors du 10 à l’intérieur du 20. Boca gagne 1-2 à domicile contre les éternels rivaux, le but décisif est atteint par Martin Palermo sur les passes décisives de Mudo. C’est le premier d’une série infinie, pour les deux. C’est un remplacement définitif, c’est le dernier match de Maradona, qui cinq jours après je dis au revoir au football. Ses 10 passes sur les épaules de Juan Roman, le plus chanceux des adeptes, entre un Ortega et un Aimar.

Acte Boca I. Avec les adieux de Maradona et l’arrivée de Carlos Bianchi sur le banc, Riquelme commence à jouer en tant que starter, marque 10 buts en 37 matchs, les xeneizes remportent à la fois Apertura et Clausura. L’année suivante commence une longue histoire d’amour: celle avec la Copa Libertadores. Boca di Riquelme remporte deux matchs de suite. C’est une équipe de grands joueurs: Samuel, Palerme, Abbondanzieri, Ibarra, Ledesma, Burdisso se relaient. Ils tournent autour de lui, ces dix si traditionnels dans un monde qui se passe lentement du rôle. Il éclaire les compagnons de lumière réfléchie, il gagne l’appel de l’Europe.

C’est mauvais pour Barcelone. Les Catalans ne sont pas ceux d’aujourd’hui. Avant l’arrivée de Ronaldinho et Kluivert, les blaugranas vivent de la gloire passée (pas si loin) et de différentes ombres. Riquelme devrait être le coup sûr de la relance, mais le grand saut échoue. Van Gaal et Antic alternent sur le banc, les Catalans ont terminé à la sixième place de la Liga et l’Argentin a terminé sur le banc du défendeur. Le Vieux Continent n’est pas pour lui: il est lent, affecté, beau à regarder et ne peut pas prendre l’équipe sur ses épaules. Il confirme sa bonne attitude avec les coupes, notamment avec la Ligue des champions, qui est les Libertadores d’Europe: le Barça remporte 13 matchs sur 14. Il perd cependant avec la Juventus et sort.

Bon pour Villarreal. L’équipe du sous-marin jaune se concentre sur les arabesques Riquelme. Au Camp Nou, ils ne regretteront jamais son transfert, à l’Estadio de la Cerámica, ils vivent des jours inoubliables. Villarreal troisième de la ligue, et qui l’avait jamais vu. Riquelme traîne: 15 buts et 11 passes décisives. Les Espagnols le rachètent et continuent de changer. L’équipe a également dépeuplé en Europe: la demi-finale de la Coupe UEFA un an, la demi-finale des champions deux saisons plus tard. A Riquelme, il faut trois saisons et demie pour devenir le troisième meilleur buteur de l’histoire avec la camiseta amarilli. Crash Inter, mais la Ligue des champions le trahit. Villarreal sort contre Arsenal, Riquelme rate un penalty dans les 90e qui serait prolongé. Il a tort, il le tire mal. Le sort se brise. La relation dure six mois, les désaccords avec Manuel Pellegrini emportent le Mudo loin de chez lui. Manchester United y pense, Boca Juniors l’appelle. Et la vuelve romaine.

Le premier est révisable. La deuxième première participation de Riquelme à la Bombonera est un match nul: le but de Palacio n’est pas suffisant, 1-1 avec Rosario Central. Pas mal, le stade Boca a de nouveau son idole. Et il le trouve là où il l’a laissé: avec Libertadores à la main. Riquelme remporte les trois buts marqués lors des deux derniers matchs contre Gremio. Le dernier à Gialloblù? Il semble que oui. Boca et Villarreal ne trouvent pas l’accord pour la rançon, il rentre en Espagne, ne joue pas, semble destiné à se mouler sur le banc. Ensuite, la situation est débloquée et il y a encore un autre retour à la maison.

Jusqu’au bout? Presque. Riquelme n’est plus le garçon depuis le début, il est la star experte autour de laquelle une équipe est construite qui, cependant, ne parvient pas à répéter le triomphe de l’Intercontinental de 2000. Lui et la star montante Tevez claquent à Milan. Les ouvertures 2008 et 2011 arrivent, deux titres de footballeur argentin de l’année. C’est une relation de hauts et de bas: en 2012 ça se ferme, ou plutôt pas. Une prise et un lâcher prise qui inquiètent les fans, mais Riquelme et Boca restent ensemble. Jusqu’à la dernière mission, encore un retour. En 2014, Roman décide que son dernier acte ne sera pas à la Bombonera: il veut ramener Argentinos Juniors en première division. Une saison lui suffit, puis il prend sa retraite.

Et l’Argentine? Nous n’en avons pas beaucoup parlé, c’est un chapitre fait de joies et de déceptions pour le Mudo. Star absolue des tournois des moins de 20 ans, en 1997 il a entraîné l’albicelesteste à la victoire du championnat sud-américain et mondial. Il clôturera son palmarés avec la médaille d’or olympique de Pékin 2008. Au milieu, la Coupe du monde a joué à voix basse et la deuxième place à la Copa América du Venezuela 2007, une véritable malédiction pour l’Argentine. Depuis 2009, il est hors circuit. Parce que Maradona est sur le banc, qui peut-être que Riquelme ne l’a jamais vraiment digéré. Il le juge lent, l’éloigne. Sabella le rappellerait, mais rien n’est fait. Curieux qu’il se ferme sans trophée ou presque, lui qui est né le 24 juin 1978, la veille de la première Coupe du monde remportée par Mario Kempes et son équipe. Neuf ans plus tard, Lionel Messi naîtra la même nuit. 10 autres, différents, rapides, concrets. Riquelme n’était rien de tout cela: il voulait le ballon et le gardait. Il l’a donné en dernier, à son partenaire, pour marquer. Pour l’amener au but, il nous a cependant montré à quel point le football peut offrir