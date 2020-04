iorestoacasa – Histoires du coucher: Borussia Dortmund de Jurgen Klopp

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

Il y a des moments dans la carrière d’un homme qui mènent à un chemin plutôt qu’à un autre. Et Jurgen Klopp, avec la Mayence, avait atteint une qualification extraordinaire en Ligue Europa, pour ensuite se retirer ruineusement l’année suivante et ne pas pouvoir rentrer immédiatement. Ainsi, en 2007-08, après avoir historiquement amené les Rossoneri à jouer contre Séville – et à sortir immédiatement – de l’autre, il était de retour de deux saisons qui n’étaient pas vraiment sensationnelles, en effet. À ce stade, cependant, deux équipes arrivent. L’un est le Bayern Munich, qui a alors décidé d’opter pour Jurgen Klinsmann, l’ancien entraîneur de l’équipe nationale. Et le Borussia Dortmund, en fait, qui s’était sauvé des écouteurs cassés lors des saisons précédentes.

LE SIGNAL IDUNA – Klopp doit donc récupérer une équipe qui avait l’habitude de se battre avec le Bayern pour les premières places du classement, mais qui avait même risqué ces dernières années de disparaître en raison de problèmes économiques. En 2002, il était à deux pas de la faillite et, comme Monaco 1860 – l’autre club rival du Bayern, évidemment à cause de l’esprit de clocher – il a dû vendre son propre stade, Westfalen, qui devait être rénové pour l’Allemagne 2006. C’est le demi-finale de Grosso et Del Piero, du mur de l’équipe nationale allemande qui devient cependant jaune. Pas après trop de problèmes, car le Borussia saute un versement en 2005 et risque de voir l’hypothèque révoquée (durée jusqu’en 2017), mais la coupe ciseaux des baisses d’intérêts lui permet de payer et de la conserver. Le parrainage de Signal Iduna expirera en 2021.

ARABA PHOENIX – En 2006-07, la vente de David Odonkor au Betis risque de peser lourd dans l’avenir du Borussia Dortmund, car la Zweite Bundesliga n’est plus qu’à un pas, pour arriver plus ou moins au milieu du classement. La même chose se produit l’année suivante avec Doll qui, en fait, arrive treizième des Bundes, à des années-lumière du champion d’Allemagne du Bayern Munich. La seule bonne chose est la deuxième place au DFB Pokal, la coupe d’Allemagne, qui donne accès à la Ligue Europa pour l’équipe de Jurgen Klopp. La lente metformose se produit assez rapidement, car les Gialloneri arrivent premiers en sixième, mais surtout ils commencent à créer l’équipe qui va gagner en 2009-10: à Sahin au milieu de terrain, Hummels et Subotic en défense, puis Grosskreutz, Blaszczykowski, Bender, Schmelzer et surtout Mario Gotze: à dix-sept ans il commence à fouler le sol des champs des Bundes, donnant immédiatement de bonnes sensations.

MAÎTRES DES BUNDES – Les nouveaux champions de Bundesliga ont une équipe qui, pendant diverses saisons, devient presque emblématique. Weidenfeller au but. Ligne de quatre composée par Piszczek et Schmelzer sur les côtés, Subotic et Hummels en défense. Il y a Santana et Dede, tous deux brésiliens, comme substituts possibles. Au milieu du milieu de terrain Sahin et Bender, un architecte de plus et l’autre barrage, devant quatre joueurs pour trois places: souvent Blaszczykowski, Gotze et Grosskreutz, mais l’explosion des Brésiliens Shinji Kagawa fait que les rotations s’élargissent très souvent. Le début est choquant, car Bayer Leverkusen gagne 2-0, mais Klopp remporte ensuite 14 des 15 prochains matchs, remportant le Meisterschale grâce aux buts du paraguay Lucas Barrios, le 30 avril 2011. Pour l’année suivante via seulement le cerveau, Nuri Sahin, et une autre grande saison.

DOUBLE DOMESTIQUE – Le Bayern Munich ferait revivre Mats Hummels, le ministre de la Défense de Klopp, offrant des chiffres ahurissants. Il dit non et fait également licencier son père, car il préfère rester dans le jaune et le noir avec celui qui l’a lancé dans le grand football. C’est bon car l’équipe continue de grandir, s’ajoute Robert Lewandowski, ainsi qu’un Marco Reus qui est parti pour le Borussia Moenchengladbach pour la moitié de la saison, jusqu’au 30 juin 2012. Ce n’est peut-être pas un geste parfait, au lieu de la double victoire contre le Bayern Monaco (tous deux 1-0) a soulevé le deuxième Meisterschale en deux ans, seulement pour exulter davantage grâce au 5-2 contre les Bavarois.

LE CÔTÉ FONCÉ DE LA FORCE – Combien de temps peuvent durer les grands cycles? Comme Alex Ferguson probablement, s’il y a une intention d’attendre et de pardonner, remettre le club à quiconque devient plus important que le propriétaire lui-même. Jurgen Klopp était sur le point de le devenir en 2012-13, paradoxalement la pire année des trois du championnat. Pas de victoire en Bundesliga, mais pas de défaite du groupe de fer contre Manchester City, le Real Madrid et l’Ajax. Juste contre Mourinho en demi-finale, lorsque le poker de Robert Lewandowski à Signal Iduna a hypothéqué la finale … contre le Bayern Munich. Les anciens ennemis prennent les devants, seulement pour être rattrapés par la rigueur de Gundogan. Probablement, cependant, un merci des Bavarois va à l’arbitre, car Dante était le deuxième avertissement. Au lieu de cela, Robben, à la dernière minute, a donné la coupe aux Heyncknes déjà exonérés. “Je n’irai pas au Bayern Munich”, a souligné Klopp, qui préfère gagner en tant qu’outsider. Et aussi une légère flèche pour Mario Gotze, acheté pour 37 millions d’euros quelques semaines avant la finale.

ANNÉE NOIRE – Perdu par la suite aussi à Lewandowski, Klopp perd les rênes de l’équipe et risque même de reculer, avec un départ nettement inférieur aux attentes qui l’amène à la dernière place du classement. Dans la deuxième partie de la saison, c’est mieux, mais le divorce est maintenant dans l’air, plus parce que Klopp veut partir que par nécessité de changer. Ainsi, après la défaite contre la Juventus, il prend son sac à dos et quitte le Signal Iduna, comme une personne normale, en riant et en plaisantant avec les fans. Le reste est une histoire connue.