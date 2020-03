iorestoacasa – Histoires du coucher: George Best. Tout simplement le meilleur

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

Il pleuvait probablement ce jour d’été à Belfast. Oui, car il pleut toujours à Belfast. Ciel gris, vertes prairies, le bleu ondulant de la rivière Lagan. C’est une journée d’été classique à Belfast, à l’embouchure du Farset. Nous sommes dans un club de danse et M. Dickie Best s’approche de la belle Anne Withers. “Envie de danser?” Et c’est là, entre les pas lents et les sourires gênés, qu’un amour naît. Un amour comme les autres, sous le ciel gris de Belfast. Oui, car il pleuvait probablement ce jour-là. Et peut-être qu’il pleuvait même le 22 mai 1946, lorsque le ciel de Belfast cessa de pleurer un instant. Le calme est venu, la lumière. Du ciel, un petit rayon. George Best était né et M. Dickie Best et maintenant Mme Anne Best dansaient de joie. Et il y avait peu à se demander pourquoi cette chanson. La radio a dépassé Jo Stafford puis réinterprété également par The Voice, Frank Sinatra. “Les choses que nous avons faites l’été dernier”. “Les choses que nous avons faites l’été dernier.” Une chose spéciale appelée George Best.

La découverte de Bob Bishop “Je pense que je t’ai trouvé un génie.” Les mots comptent, mais Bob Bishop en a choisi peu. Il a opté pour un télégramme, qui était alors le courriel, à écrire à Matt Busby. Qu’il n’était pas n’importe quel homme, mais le manager de Manchester United. Bien sûr, le petit George, quinze ans, était un fan de Wolverhampton, mais les Busby Babes étaient une équipe légendaire. C’est l’équipe qui est partie après l’écrasement d’avion à Munich le 6 février 1958, celle de Bobbu Charlton et Harry Gregg. United a offert deux semaines de tests à Best, qui n’avait jamais quitté son Irlande du Nord auparavant. “Pour vous dire la vérité, je ne me suis jamais éloigné de Belfast”, a déclaré Best et ainsi Liverpool et Manchester semblaient à ses yeux d’immenses géants informe, prêts à l’emmener, à l’avaler. Et qu’a fait le petit Best après la première audition? Il rassembla quelques shillings et rentra chez lui dans son confortable Belfast. “Il ne sera ni le premier ni le dernier à s’échapper”, a déclaré le chef éclaireur du club, Joe Armstrong, à M. Dickie. Oui, mais que faire maintenant? La meilleure famille, une religion protestante et une patience infinie, avec George, avec les sœurs Carol, Barbara, Julie, Grace et avec son frère Ian, s’est montrée sympathique. “Tu n’as rien fait de mal, Georgie.” “D’accord, vous m’avez convaincu. Je serai de retour à Manchester.”

Le petit génie George Best, entre dribble, touches et talons, conquiert le cœur des entraîneurs de Manchester United. Et dire que le prédestiné, à l’époque, ressemblait à David Sadler, mais dans l’équipe A des réserves, ce petit génie de Belfast était la vraie star. À tel point qu’un samedi de mai, il a été convoqué dans les locaux du club. Les jambes tremblantes et l’esprit prêt à emballer, la nouvelle était complètement différente. “Félicitations, fils. Nous t’offrons un contrat professionnel.” George se donne donc également un Austin 1100 en cadeau mais s’en tient deux fois à l’examen de son permis de conduire à Manchester et, fort de son départ de célébrité, il décide de retourner à Belfast. “Félicitations, vous avez réussi l’examen”, a déclaré l’examinateur après quelques manœuvres. Et c’était assez pour jouer dans la première équipe. Oui, c’est vrai, les débuts surviennent grâce à la blessure de Ian Moir, mais Matt Busby avait déjà décidé. Devant elle était Sheffield Wednesday et c’était le début du jeune petit génie de Belfast. C’était en 1963, et Best était sur le point de devenir roi, mais il ne le savait toujours pas.

Les années de l’amour libre 1964 n’est pas seulement l’année des Beatles et des Rolling Stones. Ce furent les années de l’amour libre, de la drogue et George Best n’était pas, à l’époque, un gros buveur. Propriétaire de la première équipe, il a bu juste pour se détendre et discuter avec les filles. Mais la blonde, du moins celle à la pression, n’était pas encore un vice. George a vécu pour le football, capable de jouer chaque minute de chaque jour. Et des journaux locaux aux journaux anglais, l’espace sur ceux du monde entier est venu grâce à un jeu. C’était les quarts de finale de la Ligue des champions, avec Benfica devant. Une accolade, dans le premier quart d’heure de jeu à Da Luz, lui a valu la pluie de la presse portugaise qui l’a qualifié de cinquième Beatle. Alors, quand il est rentré chez lui, Best a acheté un grand sombrero à l’aéroport et sa photo a fait le tour du monde. Le phénomène George Best était né. Une star est née. Tout le monde a adoré. Et cela surtout, ils ont adoré. “She Loves You”, a chanté cinq jeunes révolutionnaires en costume de Liverpool

Heure et lieu “Je n’ai pas eu le temps de penser que ce ne serait pas que des roses. J’étais trop occupé à passer un bon moment.” Ici, dans cette phrase précise, claire et sans équivoque du George Best des années 60, il y a l’homme tout entier. Le personnage est celui des phrases d’effet, de la Miss Monde, des cascades de champagne. Mais la légèreté et la fragilité du garçon de Belfast sont dans cette ignorance que le monde doré et ivre a apporté chez lui. Brisé et blessé, dans une année grise pour United mais dorée pour l’Angleterre, champion du monde à domicile, Best a apprécié le triomphe de ses compagnons avec la bouteille à la main. “Mes drogues étaient l’alcool et les femmes.” Et le temple était Time and Place, le club le plus cool de Manchester, la scène des raids de George à Belfast avec Mike Summerbee de Manchester City. Puis, comme à George d’aujourd’hui, les frontières se sont rétrécies, loin des cabriolets à Londres, dans le West End, à Trump. Et puis au Brown Bull, la goutte de la tasse qui a fait déborder la patience de Matt Busby. Best était le talent le plus brillant de United, mais en même temps, il était également un rebelle, un canon lâche avec un verre à la main. Mais pour George de Belfast, tout est allé dans la bonne direction. Il ressentait des vibrations positives.

29 mai 1968, Londres. Le Temple de Londres, Wembley. Arbitre Lobello. Cette nuit-là, les caméras n’étaient pas réservées au garçon de Belfast. Non, messieurs. Parce que Matt Busby avait réussi à vaincre ses démons. Pour faire la paix, peut-être, avec son passé, avec ses tourments, il avait réussi à gagner la Coupe des Champions et quelle nuit c’était cette nuit-là. Pour lui, pour Bobby, pour Bill. Pour les survivants de la catastrophe de Munich. Devant il y avait encore Benfica, celui qui a donné naissance au cinquième Beatle, celui que George Best surmonte, dribble et poignarde, remportant en un an le titre de champion d’Angleterre, champion d’Europe et aussi le Ballon d’or . Ici, là, se termine George Best. Au moins ce génie et indiscipliné que vous avez connu jusqu’à présent. C’est la nuit, c’est le point de non-retour. “Les célébrations du plus grand jour de ma carrière de footballeur ne sont qu’un grand, énorme trou noir.” À vingt-deux ans, George Best était déjà George Best. Ce qui vient ensuite, c’est le reste, ce qui était avant, c’est la ruée vers cette nuit. Vers une nuit où Busby, Bill et Boby font la paix avec leurs démons. Quelle nuit cette nuit-là, cependant. Quel monde merveilleux …

Autre qu’un monde splendide. Ce qui vient ensuite est l’histoire d’un joueur en déclin, d’un joueur qui a vingt-huit ans sans équipe. D’un alcoolique, d’un vicieux. D’un garçon fragile, victime de ses succès. Il essaie en Afrique du Sud, part des bidonvilles du championnat anglais, marche et montre Fulham, mais George Best, le vrai, est parti. Au moins en Angleterre, après avoir rompu avec Manchester United. Oui, en attendant, il y a Miss Monde, de bonnes nuits, même une arrestation pour vol de manteau de fourrure, passeport et chéquier de Miss Wallace. Le nouveau petit Eden de George Best est les États-Unis. Il y revient en tant que joueur, d’abord avec le Cosmos puis à Los Angeles. Là, cependant, l’appel était peu et il a décidé d’aller à Fort Lauderdale où, après l’excellente période initiale classique, il a rompu avec le technicien et ses compagnons. Mais George Best n’a pas abandonné, il n’a pas abandonné. C’était en 1979, et le garçon de Belfast a continué son tour du monde avec la bouteille à la main. Mais il n’a pas abandonné.

“Ne meurs pas comme moi”. Le 20 novembre 2005, News Of The World a rapporté cette phrase. “Ne meurs pas comme moi”. Ne meurs pas comme moi. C’est le manifeste posthume de George Best. Âme fragile, qui a vécu ses erreurs, sans jamais pouvoir les vaincre. Oui, vos phrases seront simplifiées. “J’ai dépensé beaucoup d’argent pour l’alcool, les femmes et les voitures rapides. J’ai dilapidé le reste.” Ou “je vis ma vie un verre à la fois”. Ou même “En 1969, j’ai coupé les femmes et l’alcool. Ce furent les pires vingt minutes de ma vie.” Mais il y en a un, qui raconte mieux que tout autre George Best de Belfast, fils de Dickie et Anne Best. C’est peut-être une légende, c’est peut-être une réalité. Mais c’est agréable de se souvenir de lui comme ça, le vent dans le vent, les yeux aussi profonds que la mer, pendant qu’il raconte. “C’était en 1976, l’Irlande du Nord – la Hollande a été jouée. Je jouais contre Johan Cruyff, l’un des plus forts de tous les temps. À la 5e minute, je prends le ballon, saute un homme, saute un autre, mais je ne vise pas le but, pointe le centre du terrain: pointe Cruyff. J’arrive devant lui je fais semblant un corps puis un tunnel, puis je botte le ballon, il se retourne et je lui dis: “Tu es le plus fort de tous mais seulement parce que je ne le fais pas J’ai le temps. ” Le 25 novembre 2005, à Belfast, il pleuvait. C’étaient des larmes, pour une comète star.