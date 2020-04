iorestoacasa – Histoires du coucher: la course désespérée de Mwepu Ilunga pour sauver le Zaïre

#iorestoacasa – Tuttomercatoweb.com propose à ses lecteurs des histoires de football pour nous tenir compagnie ces jours-ci à la maison

Le Brésil a gagné 3-0 contre le Zaïre. Cinq minutes après le triple coup de sifflet, l’arbitre prononce un coup franc pour le verdeoro. Sur le ballon, Rivelino, star de la Seleçao et excellent frappeur à distance. Il fait une course, mais il ne peut pas frapper. Juste avant son départ, un footballeur zaïrois se détache de la barrière, court vers le ballon et le repousse le plus loin possible. Les Brésiliens ne savent pas quoi faire, le réalisateur sort le carton jaune, les spectateurs allemands rient de ce garçon. Peut-être qu’il ne connaît pas bien les règles du football. Le jeu se termine ainsi, Rivelino ne capitalise pas sur le coup franc et le Brésil gagne “seulement” 3-0. Juste assez pour sauver la vie de vos adversaires. Parce que ce garçon s’appelle Joseph Mwepu Ilunga, il connaît très bien les règles du football, il vient de courir pour se sauver. Et c’est son histoire.

Drogba, Eto’o, N’Kono, Weah. Les chéris de nombreux fans. Aujourd’hui, cela nous semble normal. De la Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Cameroun, des joueurs arrivent qui deviennent des stars du monde entier. Champions et Africains, en effet plus: des champions sont arrivés d’Afrique sub-saharienne. Ce qu’on appelait autrefois l’Afrique noire, un terme qui n’est plus politiquement correct aujourd’hui. Ce qui, aujourd’hui, est évidemment un immense territoire, est la partie la plus pertinente du football de tout le continent.

De 2002 à 2014, l’Afrique du Nord a amené une équipe nationale au maximum à la coupe du monde. Le rapport a bouleversé la Russie 2018, mais c’est un fait qu’au cours des dernières décennies, l’Afrique subsaharienne a pris une place centrale dans l’échiquier du football au niveau mondial: les noms, les stars et les équipes nationales sont ceux que vous avez lus juste au-dessus. Quatre ou cinq équipes sont toujours venues d’une région qui compte 27 des 28 pays les plus pauvres du monde et qui a également réussi à effrayer les riches citoyens européens. Mais ce n’était pas toujours comme ça.

Jusqu’en 1974, l’Afrique noire n’a jamais atteint la coupe du monde. Jamais, en neuf éditions du championnat du monde. Après tout, une seule place a été réservée à la CAF, la confédération africaine, et seulement depuis 1970: jusque-là, les ressortissants du continent noir devaient jouer leurs chances contre des équipes européennes ou asiatiques, perdant toujours. Dans les années 1970, c’est le tour du Maroc qui cède le pas dans l’édition suivante: c’est le tour du Zaïre.

Aujourd’hui, on l’appelle la République démocratique du Congo. Sa capitale est Kinshasa, qui s’appelait auparavant Léopoldville. Il est considéré comme l’un des pays les plus pauvres du monde, sinon le plus pauvre de tous les temps. A l’image de sa plus grande ville, qui est pour la troisième plus grande ville d’Afrique et la première ville francophone de la planète, elle a changé de nom, signe d’une histoire mouvementée: Congo belge, Zaïre. La RDC, en fait. Nous ne pouvons pas retracer toutes ses tragédies, ses événements politiques ici, mais nous avons besoin d’une image globale.

En 1974, le Zaïre est une dictature. Il en est ainsi de manière formelle depuis 1967, lorsque le général de division Joseph-Désiré Mobutu est arrivé au pouvoir après un coup d’État, moins sanglant que les événements de sept ans plus tôt. En 1960, en effet, la Belgique et les États-Unis ont soutenu Mobutu lui-même dans l’assassinat de Patrice Lumumba, Premier ministre démocratiquement élu. L’armée devient l’homme fort du régime, en 1967 il succède au président Kasa-Vubu. Changez son nom en Mobutu Sese Seko, changez celui du pays en Zaïre. Elle a un pouvoir absolu dans ce qu’on appelle une cleptocratie, car la corruption devient la normalité, le chemin vers le pouvoir d’organiser la vie de ses citoyens. La dictature qui a perduré jusque dans les années 1990, a officiellement pris fin en 1997. Comme tous les régimes, elle se concentre sur le sport, sur le football. Et en 1974, il a amené l’équipe nationale au championnat du monde.

Ils s’appellent Les Léopards. Les léopards. Simultanément à l’arrivée de la dictature, ils vivent une sorte de cycle d’or: en 1968 et 1974, ils remportent la Coupe d’Afrique. Mobutu les stimule, s’ils triomphent ils les chouchoutent même: après la victoire avec la Zambie en finale, il les invite au palais, il remet à tous les joueurs un prix en cash. Cadeaux et prestige: la marque de fabrique de chaque dictature. D’autant plus que ces garçons ont pu prouver au monde que le Zaïre est fort, riche et prospère.

Une place pour vingt-quatre équipes nationales. C’est le poids du football africain dans les années 70. Le Zaïre est inclus dans le groupe B des qualifications: il la remporte en marchant sur le Togo, le Cameroun et le Ghana. Il entre dans le groupe final, et là encore il n’y a pas d’histoire: entraînés par l’entraîneur yougoslave Blagoje Vidinic, les garçons du Zaïre brouillent le Maroc (amené par Vidinic lui-même à la Coupe du monde 1970) et la Zambie, déjà dépassée en Coupe d’Afrique. C’est dans le monde entier, c’est l’apothéose. C’est une tragédie.

Mobutu promet de riches prix. Il veut un football pétillant, il veut surprendre le monde. Il se rend compte du retard physiologique de ses joueurs par rapport aux superstars planétaires engagées en Allemagne: il y a Muller, Cruijff, Neeskens, le Rivelino susmentionné, Mazzola, Capello. Il essaie de combler le vide à sa manière: au fil des années, il a attiré les meilleurs footballeurs zaïrois du championnat de Belgique, maintenant presque tout le monde joue à la maison, surtout au Vita Club ou au Mazembe de Mwepu. Le dictateur veut qu’ils aient l’air bien. Ce n’est pas le cas.

Les débuts sont une défaite. Le Zaïre perd 2-0 contre l’Ecosse. Cela aurait pu être pire. Pas pour Mobutu, agacé par l’attitude de la vôtre, jugée trop peu scrupuleuse. Les prix finissent au bord du chemin, la menace est celle de ne pas payer de salaire. L’équipe n’est pas là, rebelles, va enfin sur le terrain. Contre la Yougoslavie, c’est un désastre total: à 3-0, l’entraîneur est contraint, sur ordre du dictateur, de changer le gardien de but. Il se termine 9-0. Mobutu en a marre: il vole en Allemagne avec sa suite. Rencontrez l’équipe nationale. Qu’avez-vous dit, nous ne le savions pas il y a quelques années.

Le troisième match est contre le Brésil. Le Zaïre n’a plus la chance de passer le tour, bien sûr. Pour le vert et l’or “assez” pour gagner 3-0. Un résultat que le régime juge acceptable, face à la formation de champion du monde en titre. Un résultat qui résiste à cette punition menaçante qui a atteint la 85e minute. Jusqu’à la course folle de Mwepu Ilunga.

On se moque de lui depuis des années. Mais nous devons d’abord dire qui est notre protagoniste. Né en 1949, élevé au centre sportif Don Bosco de Lubumbashi, il a vécu toute sa carrière avec le maillot Mazembe, qui en 1967 et 1968 a remporté la Coupe d’Afrique des Champions. Il est le défenseur, pour être précis l’arrière droit. Et en fait, à la Coupe du monde, il porte la veste numéro 2. Pour ce geste, on se moque de lui depuis des décennies. Ici vous pouvez trouver la vidéo YouTube, pour comprendre de quoi il s’agit. Mais jusqu’à avant-hier, jusqu’à récemment, tout le monde a toujours pensé que ce garçon africain ne savait tout simplement pas comment se jouait le football.

Il le savait très bien. Et avec ce report désespéré, il s’est peut-être sauvé lui-même, ses compagnons, leurs familles. Ce n’est qu’en 2002 qu’il a révélé les arcanes: après le lourd 9-0 subi par la Yougoslavie, comme nous l’avons déjà dit, Mobutu est arrivé en Allemagne, berceau du championnat du monde. Il a appelé l’équipe, mais cette fois il n’a promis aucune baisse de salaire, il n’a refusé aucune récompense. “Il a envoyé des gardes pour nous menacer – Mwepu Ilunga a déclaré à la BBC en 2002 – si nous avions perdu 4-0 avec le Brésil, aucun de nous ne serait rentré vivant”. Même sort pour leurs familles. Cela explique pourquoi, après ce geste, Mwepu Ilunga est devenu l’un des symboles de la lutte ardue pour la liberté du peuple congolais. Il connaissait très bien les règles. C’était simplement tout le monde qui ne connaissait pas la dictature.