iorestoacasa – Histoires du coucher: porte-étendard Iribar d’Ikurriña. Athlétique pour la vie grâce à une chorale

Une encyclopédie vivante. Football et vie vécue, histoire et histoires. Et d’attachement à sa terre, à son peuple, à sa chemise. On dit, en toute connaissance de cause, que l’histoire d’amour et de passion entre José Angel Iribar et l’Athletic Club ont trouvé leur sublimation en 1966. L’équipe basque a perdu la finale de la Copa contre le Real Zaragoza des Cinco Magníficos, mais malgré l’amertume, le public s’est levé pour rendre hommage à leur gardien: «Iribar, Iribar , Iribar es cojonudo, como Iribar no hay ninguno “. Une chanson sincère qui a éclipsé les intérêts confirmés du Real Madrid, de l’Atletico et de Valence: “Ce jour-là, il s’est rendu compte que je ne quitterais jamais l’Athletic. Dans la pratique, j’ai signé un contrat à vie “, a-t-il déclaré quelques années plus tard.

Euskal Herria au coeur – Simplement la manière autochtone d’indiquer le Pays Basque. Né à Zarautz dans la province de Guipuskoa, Iribar est issu d’une famille nombreuse et d’origine paysanne. La famille du père était traditionaliste, celle de la mère nationaliste, normale qui, pour une vie tranquille, ne pénétrait jamais dans cette maison surplombant le golfe de Gascogne. Malgré cela, il a déjà participé activement à la sphère politique de la région en tant qu’acteur, lui qui a vécu entre la dictature de Franco et le retour à la démocratie. Il s’est exposé et a toujours aidé sa terre, bien que la publicité de ses gestes pour les autres l’ait toujours mis en colère. Le lien avec ses origines a toujours été accentué, presque morbide, et le castillan vient à notre rencontre pour vraiment comprendre son sentiment: compromis. Avec sa terre, avec son peuple, avec ses traditions et sa langue.

El Txopo, el Chopo – Il Pioppo, en italien. Étrange surnom, pour un gardien de but qui n’aimait certainement pas rester immobile sur la ligne de but. Le surnom lui est venu au moment de l’école professionnelle, Iribar a étudié et appris à devenir tourneur. Le football l’a ensuite arraché à cette carrière et l’a renvoyé à l’histoire. Ce qui a été le plus frappant, c’est son courage et son athlétisme, caractéristiques qui lui ont été données par le jeu de rue et par la plongée sur la plage devant la maison. Calme et timide à l’extérieur, autoritaire et rassurant sur le terrain, après sa première année à Basconia, il est passé à l’Athletic. Les débuts ont eu lieu sous une apparence fugace à Malaga, donc le lendemain était le premier à San Mames en face du Real Madrid. Les jambes tremblaient, mais le personnage était là, comme en témoigne la poubelle en train de parler à un certain Puskas qui s’apprêtait à battre une pénalité (clairement inexistante, pour mémoire): “sortez-la, tellement l’erreur”, murmura-t-il à l’oreille de la « hongrois. Ce qui a évidemment marqué.

Sa façon de bloquer était pour beaucoup l’attraction du jour du match, même si dans les premières années il jouait sans gants, une coutume de l’époque: «Au fil du temps il commence à les porter, mais surtout des gants en laine ou en tout cas improvisé pour quand il pleut ou il faisait froid. En Allemagne, ils ont commencé à utiliser des gants de gardien de but vers 1978. J’ai acheté mon premier dans un match à l’extérieur à Birmingham, je les ai pris parce que je les avais vus à Gordon Banks ».

Le jumeau de Zoff, l’idole Yashin et l’anecdote sur George Best – Un de ses surnoms était juste ça. «Le jumeau de Zoff». Ouvrez Google et prenez un aperçu rapide, tous les doutes seront dissipés. Iribar avait presque le même âge que Zoff et il se trouve qu’en plus des particularités stylistiques et de l’interprétation du rôle, les deux se ressemblaient vraiment. Au cours de leur carrière, ils ont disputé 4 fois, deux fois avec l’Espagne et deux en finale de la Coupe UEFA 1977, la Juventus-Athletic. Avec Zoff, en plus de son apparence physique, Iribar partageait taille et calme et il n’y avait jamais de manque d’appréciation mutuelle entre les deux. Mais sa véritable idole en était une autre: le Ballon d’or Lev Yashin. Difficile à croire, à une époque où le football n’était pas à la télévision: “Parfois, il faut imaginer le football” – explique Iribar – “À l’époque, j’allais chez le coiffeur et regardais des magazines sportifs, c’était pareil”.

Les deux se sont affrontés lors de la finale européenne en 64, la victoire 2-1 de l’Espagne. A la fin du match, Iribar, timide et introverti, envoie son partenaire Paquito demander la chemise de son collègue soviétique, héritage arrivé ponctuellement. Sauf que c’était la chemise du Dynamo Moscou, pas l’URSS. “J’avais des doutes, mais en ce qui concerne les images de la course, j’ai réalisé qu’il jouait réellement avec ça et non avec l’uniforme de l’URSS. A l’époque il n’y avait pas de règles strictes, il suffisait que le gardien de but soit reconnaissable “, a expliqué le Basque.

Enfin, un curieux parcours sur Geroge Best, raconté par la voix grave du protagoniste: «J’ai joué l’hommage au jeu à Eusebio entre la World Team et le Benfica. Cruyff, Beckenbauer, Gordon Banks … et George Best aussi. Ou plutôt: il est venu dîner la veille, pour disparaître le jour de la partie. Le lendemain soir, il était donc de retour à table pour le dîner officiel. Il a vécu sa vie au-delà du football, comme tout le monde le sait … “.

L’extraordinaire réapparition de l’Ikurriña – «Nous avons perdu 5-0. Mais ce sont les 5 meilleurs buts que j’ai jamais subis. ” Cela semble avoir été la réaction d’Iribar après ce match contre les rivaux historiques de la Real Sociedad. Le général Franco avait déclaré illégale, depuis 1938, l’ikurriña, la bannière historique du Pays basque. Décision évidemment mal digérée par le fougueux peuple basque mais aussi acceptée «grâce» à la répression et à la violence de la garde civile de l’époque. Après près de 40 ans, c’était le 5 décembre 1976, profitant de la mort du dictateur et de la période de transition politique (les premières élections libres ont eu lieu en 1977), les deux équipes ont décidé indépendamment de donner un signal fort au gouvernement de Madrid. Le promoteur de l’initiative était Uranga, un honnête professionnel de la Real Sociedad et abertzale (indépendantiste basque), qui la veille du derby a demandé à sa sœur, couturière de profession, de lui coudre une ikurriña professionnelle.

Le matin du match, Josean l’a caché dans le logement de la roue de secours pour le cacher à tous les points de contrôle (il a en fait été arrêté sur le chemin, sans conséquences) et est arrivé sans problème à l’Estadio de Atocha à Saint-Sébastien, au moment de la matchs à domicile du Real. Il a amené le drapeau à travers une fenêtre de vestiaire et a rejoint ses coéquipiers, demandant au capitaine Inaxio Kortabarria de demander aux joueurs d’athlétisme ce qu’ils pensaient d’une éventuelle entrée sur le terrain avec le drapeau affiché. Les deux capitaines, historiques mais unis d’intention, sont entrés sur le terrain avec la bannière à la main. C’est à partir de la guerre civile que l’ikurriña n’a pas été exposée en public sans déclencher la réaction de la police (les années précédentes, quand elle était interdite, de nombreux Basques sont allés au stade avec le tricolore italien compte tenu de la similitude chromatique).

Espagne. Et les Euskal Salekzios – Il n’a pas fallu longtemps pour que le Roja remarque lui aussi ses défilés. En fait, dès 64, il a commencé à défendre la porte d’Espagne. Franco lui-même, après son succès au Championnat d’Europe, sans approuver les animosités indépendantistes de sa patrie, l’a félicité et lors de la cérémonie publique il lui a chuchoté: “Vous êtes l’idole de cette équipe”. En 1976, il a été exclu de l’équipe nationale, dit-on, à cause du président de la RFEF, Pablo Porta, un homme qui est certes de droite. Et en 79, il a joué son premier et unique match avec Euskal Selekzioa, l’équipe nationale du Pays Basque qui, cependant, ne fait pas partie de l’UEFA ou de la FIFA. Et jusqu’en 2010, il a été entraîneur et directeur technique d’une sélection qui depuis ses premières années était rêve et ambition.

Politique et Herri Batasuna – Déjà en tant que footballeur, il est devenu passionné de politique, abordant ce monde en prenant la place du “syndicaliste” de l’équipe. Chez Athletic, lui et ses coéquipiers étaient là pour l’amour, mais les salaires étaient nettement inférieurs à la moyenne. Pour comprendre cela, les déchets basques qui sont peut-être allés à Malaga ou au Betis ont gagné deux fois, triple, par rapport aux stars de l’Athletic. Un jour, Iribar et ses compagnons se sont fatigués et ont décidé de contracter avec le club en suivant l’exemple du terrain: en groupe, comme en équipe. Quelques années plus tard, affecté par le procès de Burgos qui a condamné à mort 6 militants de l’ETA, Iribar a décidé d’entrer en politique et a aidé à développer Herri Batasuna, un parti qui voulait la création d’un État socialiste qui pourrait lancer le processus d’indépendance. du Pays Basque. Oui, il était le numéro 1 en Espagne, la gloire et la fierté du général Franco jusqu’à quelques mois plus tôt.